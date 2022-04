Jens Düppe Quartett gastiert am Samstag in Altenburg

Altenburg

Nach zwei Events in der Veranstaltungsreihe „Kleine Helden“ folgt beim Jazzklub Altenburg am Samstag um 20 Uhr im Weindepot Priem nun das erste „richtige“ Konzert der 2022er-Saison. Und das ist gleich so richtig hochkarätig besetzt. Sozusagen eine kleine Allstar-Band der deutschen Jazz-Szene. Mit dem Jens Düppe Quartett kommen gleich vier herausragende Könner ihres jeweiligen Fachs in das Weindepot am Altenburger Richard-Wagner-Platz. Das Jens Düppe Quartett präsentiert an diesem Abend sein brandneues Album „The Beat“. In 2021 wurde die Platte frisch für den Deutschlandfunk aufgenommen und Ende September ist sie dann beim Süddeutschen Label „Neuklang“ erschienen.

„Atemberaubende Klangabenteuer“

Das Quartett um den Kölner Schlagzeuger und WDR Jazzpreisträger überzeugte bereits mit seinen ersten Alben und rief Reaktionen hervor wie „leading light for modern jazz“ (Midwest record) oder „bester europäischer Jazz“ (Jazzpodium). 2018 wurde Düppe als „bester Drummer national“ zum ECHO Jazz nominiert. Zusammen mit dem Trompeter Frederik Köster, dem Pianisten Lars Duppler und Christian Ramond am Kontrabass tritt das Quartett als Ganzes derartig stark auf, dass die Konzerte des Quartetts in anderen Medien als „atemberaubende Klangabenteuer“ (Holsteiner Courier) oder schlichtweg als „happenings“ (Zeitung Warendorf) betitelt werden.

Wer Teil eines dieser Happenings sein möchte, der folgt der Einladung des Jazzklubs Altenburg und kommt am 23. April um 20 Uhr in das Weindepot Priem. Einlass ist ab 19 Uhr und Karten für diese Veranstaltung gibt es an der Abendkasse.

Von Thomas Trummer