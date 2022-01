Jetzt ist Schluss: Die Hauptpost in Altenburg schließt, der Lottoladen am Markt übernimmt

Altenburg

Heute schließt die Hauptpost um 12 Uhr am Altenburger Keplerplatz nach jahrzehntelanger Tradition endgültig ihre Pforten. Am letzten regulären Öffnungstag der Postbankfiliale mit Postschalter staut sich die Schlange zwischenzeitlich bis auf die Steintreppe hinaus. Bank- und Postkundinnen und -kunden warten gleichermaßen darauf, dass der Security-Beauftragte die nächsten durch die automatische Schiebetür winkt.

Ein Handy klingelt. Eine Dame nimmt ab und das Gespräch hat sofort ein Thema: die Schließung. „Das ist doch krank, was die machen“, sagt die Frau mittleren Alters der Person am anderen Ende der Leitung. „Weil angeblich die Auslastung nicht stimmt. Und dann dürfen wir zur Bank nach Gera oder Leipzig fahren.“ Andere Kundinnen in der Schlange nicken sich verständnisvoll zu, nehmen das Thema auf. Eine Seniorin sagt: „Die wollen doch, dass man alles nur noch online macht.“ Eine andere: „Genau. Und immer mehr Filialen werden geschlossen.“

Beim Thema Schließung verschwindet das Lächeln

Innen stehen zwei Mitarbeiterinnen an zwei Schaltern, geben Briefmarken heraus oder nehmen Post an. Mit positiver Ausstrahlung, freundlich im Umgang mit den Kunden. Doch als die Sprache auf das Ende der Filiale kommt, verschwindet das Lächeln. Die eine Mitarbeiterin seufzt. „Das wäre schon schön gewesen, wenn es noch weiter gegangen wäre.“ Nach gut fünf Jahren muss sie nun gezwungenermaßen die Arbeitsstelle wechseln.

Seit Weihnachten hat das Postgeschäft im Zeitungsladen zugenommen, sagt Mitarbeiterin Birgit Hempel (r.). Quelle: Mario Jahn

Kunden wechseln die Bank

Bei einer Zigarettenpause schüttelt der mittelalte Mann vom Sicherheitsdienst den Kopf. „Die Rentner sind aufgebracht. Die wechseln jetzt reihenweise zur Konkurrenz, weil sie ansonsten für die Auszahlung von höheren Geldsummen nach Gera fahren müssten.“

Für Päckchenaufgeber und -abholer ist die geographische Umstellung, die ab dem Mittwoch nötig wird, keine allzu große: Statt zur Keplerstraße können sie jetzt zum Markt gehen und im eigens ausgebauten Tabak- und Zeitungsladen ihre Päckchen in die Welt schicken. Die Deutsche Post hatte den Laden im Dezember als Ersatzdienstleister angekündigt. Dietmar Pallmann nutzt am Dienstag gleich einmal die Gelegenheit und holt sich dort einen Stapel 85er-Briefmarken. Dass die alte Hauptpost schließt, findet er traurig. „Ein Verlust für die Stadt. Und ich kannte ja nichts anderes. Ich kannte sogar noch die Post an der Wallstraße.“ Er verschickt immer noch viele Briefe und muss daher regelmäßig in eine Postfiliale. „Das ist nicht gut, dass immer mehr geschlossen wird in Altenburg“, sagt der ältere Herr.

Schluss mit Post: Die Postbankfiliale am Keplerplatz schließt zum 12. Januar. Quelle: Mario Jahn

Anstieg im Postgeschäft des Tabakladens

Tabakshop-Mitarbeiterin Birgit Hempel merkt seit Weihnachten einen deutlichen Anstieg im Geschäft, was die Post anbelangt. „Viele Leute fragen, ob wir auch eine Postbankfiliale sind und sind ungehalten, wenn ich ,nein‘ antworten muss.“ Die Post ist lediglich Partner des Ladens. In dem hellen L-förmig eingerichteten Raum liegt eine Zeitschrift neben der anderen im Regal. Hinter Hempel reihen sich die Zigarettenschachteln aneinander. Hier einen Brief frankieren, da ein Paket wiegen. Im Minutentakt kommen Kundinnen und Kunden in den Laden herein.

Noch kein zusätzliches Personal gefunden

Vor allem die Postschließfächer seien beliebt, sagt Hempel. „Auch wenn es in der alten Filiale anscheinend möglich war, zu jeder Tages- und Nachtzeit sein Postfach zu leeren. Hier müssen sich die Kunden an unsere Öffnungszeiten halten. Das gefällt nicht allen.“ Noch steht Hempel in diesen Tagen alleine im Laden und wuppt Postgeschäft, Tabak- und Zeitungsverkauf parallel, denn zusätzliches Personal hat Chef René Vitzthum noch nicht gefunden.

Von Katharina Stork