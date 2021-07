Job-Festival: Firmen präsentieren sich wieder persönlich und analog in Altenburg

Altenburg

Eine Berufsmesse nach der anderen verschoben oder gleich komplett abgesagt – Corona hat in den zurückliegenden Monaten auch hier ganze Arbeit geleistet. Leider. Trotzdem sind viele Betriebe, besonders in den Bereichen der gewerblich-technischen Berufe, händeringend auf der Suche nach Azubis oder Fachkräften. Ersatzweise angebotene digitale Messen brachten nicht den gewünschten Erfolg, so dass einige Unternehmen in jüngster Zeit hilfesuchend auf den Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA) zukamen. „Als kürzlich auch noch die für den 16. Juli geplante Fachkräftemesse in Schmölln abgesagt wurde, habe ich entschieden, etwas auf eigene Faust zu machen“, so AWA-Chefin Mandy Kasel – und organisierte ein Job-Festival.

Termin am 14. Juli

Dieses findet am 14. Juli von 15 bis 20 Uhr auf dem AWA-Gelände an der Franz-Mehring-Straße statt und soll Azubis, Studenten, Praktikanten, Berufseinsteigern, Weiterzubildenden, Wechselwilligen oder Umschülern nach über anderthalb Jahren wieder die Möglichkeit geben, sich direkt bei den Firmen zu informieren. „Seit das publik wurde, standen bei uns die Telefone nicht mehr still, der Zuspruch ist riesig“, freut sich Mandy Kasel.

Doch die Platzkapazität auf dem Hof ist begrenzt, so dass recht schnell alles belegt war. Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, steht für jede Firma ein eigener Raum zur Verfügung. „Wir agieren unter größter Vorsicht mit einem entsprechenden Hygienekonzept. Die Kontaktnachverfolgung wird selbstverständlich gewährleistet“, versichert die AWA-Chefin.

Diverse Firmen sind vor Ort

Vertreten sind am kommenden Mittwoch die Firmen Linamar, Metallbau Weber, Voestalpine, Neumayer, Schlosserei Kranaster, Wittmann Spezialgeräte, Kelvion, Indu-Sol, Armaturenwerk, Fibertrommel, PWS, Electronicon, Kunststofftechnik Schmölln, Meuselwitz Guss, Wellpappe Lucka, Dietzel Hydraulik und natürlich der AWA selbst mit seinem Angebot zur Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung.

Zur möglichst lockeren und entspannten Atmosphäre soll nicht zuletzt eine gastronomische Versorgung beitragen. „Berufs-Messe mit Festival-Charakter, ich bin sicher, das wird funktionieren“, sagt Mandy Kasel. Für interessierte Besucher ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Von Ellen Paul