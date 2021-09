Schmölln

Kaum eine halbe Stunde nach Veranstaltungsbeginn ist Anstehen angesagt. Andrang bei der 2. Schmöllner Fachkräftemesse in der Ostthüringenhalle. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher haben an diesem Freitagnachmittag ein gemeinsames Ziel – und doch verschiedene Anliegen. Die Veranstaltung, auf der rund drei Dutzend Firmen und Einrichtungen aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung ausstellen, wird vom Publikum gleichermaßen als Rückkehrertag, Job- und Ausbildungsmesse nachgefragt. Und als Treffpunkt.

Selbst Sina Burkhardt von der Stadtverwaltung Schmölln, die zusammen mit der Firma Dietzel Hydraulik die Messe organisiert hat, ist erstaunt. Es sind auffällig viele Kinder und Jugendliche gekommen. Der 13-jährige Leon zum Beispiel. Er mache in diesem Schuljahr zum ersten Mal ein Betriebspraktikum und schaue sich hier um, was der Markt so hergibt, erklärt der Schüler. Anna-Lisa ist etwas enttäuscht: Die 15-Jährige habe sich mit ihrer Mutter über typische Mädchen-Ausbildungsberufe informieren wollen, mit den vielen Industrieberufen in der Halle könne sie nicht so viel anfangen.

Neuer Anlauf nach der Absage im Juli

Eigentlich sollte die zweite Auflage der Fachkräftemesse schon im Juli stattfinden, wurde dann abgesagt und kurzentschlossen im September neu angesetzt. Schließlich war alles bereits seit Jahresbeginn vorbereitet, wie Sina Burkhardt schildert.

Stefan Pasternak, Inhaber und Geschäftsführer von PDT Dichtungstechnik im Gewerbegebiet Korbwiesen in Korbußen, ist froh über diese Gelegenheit zur Präsentation. Die Online-Jobmessen und Online-Pendlertage hätten ihm kaum Bewerbungen beschert. Am Freitag jedoch haben sich an seinem Stand schon einige rückkehrwillige Arbeitnehmer informiert. „Ob daraus etwas wird, bleibt abzuwarten“, sagt er. Die Motivation der Bewerber sei entscheidend. In diesem Sinne bietet seine Firma unter anderem ein Probearbeiten an. „Da können beide Seiten sehen, ob es passt.“

Lesen Sie auch Job-Festival in Altenburg erfreut sich großer Resonanz

Kennenlernen mit Kulinarik: So schmeckt Pflege

Bei Pflegedienstleiterin Martina Sacher und Ausbildungsleiterin Nicole Jaeckel von Kursana Pflege in Meerane geht das Kennenlernen sogar durch den Magen. „So schmeckt Pflege“, lautet der Slogan an ihrem Stand. Dafür haben zwei studierte philippinische Krankenschwestern zusammen mit ihren vietnamesischen Kolleginnen kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat für die Besucher mitgebracht. Cristine, Lilibeth, Huyen und Jhenlee seien sehr geschätzte Mitglieder des Pflegeteams und bereichern mit ihrer empathischen Art die Zusammenarbeit aller, loben die Chefinnen.

Alsheekh Abdulmurti aus Syrien geht neugierig auf den Messestand zu. Er hat schon ein Praktikum im Altenburger Krankenhaus gemacht und möchte Krankenpfleger werden. Schnell kommt er mit dem Kursana-Team ins Gespräch. Dabei stellt sich heraus, dass Alsheekh Abdulmurti nicht klar war, dass zur Pflege auch die Betreuung von Senioren gehören kann. Schließlich wird das in seinem Heimatland immer innerhalb der Familie realisiert. Seine größte Herausforderung, sagt er, sei allerdings sein religiöser innerer Konflikt, wenn er als Pfleger Frauen ohne Sachen berühren, also zum Beispiel waschen muss. „Über diese Neuigkeit werde ich jetzt einige Tage nachdenken müssen“, schildert er in sehr gutem Deutsch das Dilemma.

Frühe Bindung mit kleinen Werbegeschenken

Seine beiden kleinen Söhne haben unterdessen mit vielen anderen Kindern die Welt der Werbegeschenke für sich entdeckt und belagern die Stände. Robert Schwedler sieht das mit einem Lächeln. Der Geschäftsführer von Dietzel Hydraulik hat die Fachkräftemesse 2019 mit ins Leben gerufen. „Wir wollen informieren, qualifizieren und entwickeln.“ Und werben und begeistern – für Projekttage, Praktika und das Kennenlernen von Berufsbildern. Sollten die Geschenke bei den kleineren Messebesuchern dazu beitragen, dass sie später einen Beruf in der Produktion ergreifen, hätten sie wohl ihren Zweck erfüllt.

Von Christiane Leißner