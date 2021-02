Johann Friedrich Röpke hat das Amt des neuen Stadtkantors in Altenburg angetreten

Altenburg

Ursprünglich kommt er aus Magdeburg, studiert hat er in Halle und in diesen Tagen meistert er seinen Umzug nach Altenburg: Johann Friedrich Röpke, Jahrgang 1994, hat Mitte Februar das Amt des Stadtkantors angetreten.

Eigentlich wollte er schon vor Amtsantritt umziehen, der große Schneefall machte Röpke jedoch einen Strich durch die Rechnung. „In den vergangenen Tagen hat sich Altenburg aber von seiner besten, sonnigen Seite gezeigt und ich freue mich darauf, alles Stück für Stück zu entdecken“, sagt der junge Kirchenmusiker. Soeben hat er seinen Master im Studiengang Kirchenmusik an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle absolviert und hat nahtlos von einem Lebensabschnitt zum nächsten gewechselt: eben noch Student, jetzt Stadtkantor in Altenburg.

Sein Großvater war schon Kirchenmusiker

Dass sein beruflicher Weg in die Kirchenmusik führt, stand schon lange fest. „Mein Großvater war Kirchenmusiker in Magdeburg und da bin ich von klein auf hineingewachsen. Ich war immer mit dabei“, erklärt Röpke. Schon früh nahm er Klavier- und später auch Orgelunterricht bei seinem Großvater, als die Beine lang genug waren, um die Pedale zu erreichen. „In meiner Familie wird immer erzählt, ich hätte schon mit fünf Jahren gesagt, dass ich Kirchenmusiker werden will.“ Nach dem Schulabschluss verbrachte Johann Friedrich Röpke ein Jahr in Großbritannien, was ihm den letzten Schubs in Richtung Kirchenmusik gab. „Da hatte ich Zeit, jeden Tag zu üben. Und dann hat es mich richtig gepackt.“ Noch aus dem Ausland bewarb sich Röpke an der Hochschule in Halle und bekam den Zuschlag.

„Das Musikerfach mit der breitesten Aufstellung“

Vier Jahre Bachelor, dann noch der Master oben drauf. „Der Studiengang ist schon sehr praxisorientiert und auf den Beruf des Kantors ausgelegt“, erzählt der frischgebackene Altenburger. Aber was fasziniert ihn so an der Kirchenmusik? „Die unglaubliche Breite“, sagt er bestimmt. „Da ist das Orgelspiel, das mir sehr viel Spaß macht. Nicht nur das Spiel, auch die Auseinandersetzung mit dem Instrument, die Pflege.“ Die Arbeit des Kantors sei aber nicht nur durch das Instrumentale geprägt, sondern auch durch die Leitung der verschiedenen Chöre und Ensembles. „Ich glaube, Kirchenmusik ist das Musikerfach mit der breitesten Aufstellung. Denn die Arbeit mit den Menschen ist noch einmal eine ganz andere Dimension, sogar ein bisschen seelsorgerisch.“ Wenn Johann Friedrich Röpke von seiner neuen Stelle erzählt, hört man geradezu die Vorfreude, ein inneres Leuchten heraus.

Noch hat er „seine“ Chöre nicht musikalisch kennengelernt

Der Alltag des Stadtkantors ist sehr abwechslungsreich: Bürotätigkeiten wie Organisation, Vorbereitung von Gottesdiensten und Planung von Chorproben stehen dem Kontakt mit den Menschen der Gemeinde gegenüber. Röpke übernimmt die Probenarbeit mit der Kurrende, der Kantorei, dem Posaunenchor und den Chören des Spalatin-Gymnasiums. So arbeitet er mit Musikbegeisterten vom Grundschul- bis ins Seniorenalter zusammen – und freut sich schon sichtlich darauf, „seine“ Chöre bald musikalisch so richtig kennenzulernen. Das war aufgrund der Pandemie noch nicht möglich.

Der Traum vom gemeinsamen Singen

Am vergangenen Sonntag konnte er seinen ersten Gottesdienst in der Brüderkirche musikalisch untermalen. „Total schön, dort zu sein“, sagt er dazu. „Auch wenn es unter strengen Auflagen vonstatten ging, hat man doch die immense Freude der Gottesdienstbesucher gespürt.“ Er sitzt an der Orgel und singt stellvertretend für die Gemeinde, die nicht mitsingen darf. Er hat die Hoffnung, dass das Format zunächst so beibehalten und dann schrittweise lockerer wird. „Und natürlich ist da der Traum, dass wir irgendwann wieder gemeinsam singen können.“

Von Katharina Stork