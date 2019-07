Nicht wie geplant in den Ferien starten die Arbeiten an der Grundschule in Nobitz. Laut Landratsamt werden die Ab- und Trinkwasserleitungen sowie Strom- und Gasanschluss nun erst nach dem offiziellen Baustart angegangen. Die Gründe dafür sieht der Schulträger in der aktuellen Marktsituation.