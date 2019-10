Jubiläum: Seit 30 Jahren ist Thomas Wicklein Kapellmeister am Theater Altenburg Gera

Altenburg

An seine erste Oper erinnert er sich nicht mehr, dafür aber daran, dass er für die Schule eine La-Traviata-Aufführung des Landestheaters Eisenach rezensieren sollte und es sehr seltsam fand, dass eine Schwindsüchtige bis zum Finale der Oper derartig kraftvoll singen solle. Thomas Wicklein, geboren in Mühlhausen in Thüringen, ist Kapellmeister des Theaters Altenburg Gera und feiert mit dieser Spielzeit sein 30-jähriges Jubiläum. „Mein halbes Leben arbeite ich jetzt schon am Landestheater“, sagt er und lacht – denn im Sommer ist er runde 60 geworden.

Die erste Begegnung mit dem Theater in Altenburg hatte er jedoch schon 1988, als er an einem Kurs für junge Operndirigenten teilnahm. „Das war damals ein einmaliges Konzept. Eine Woche lang konnten wir mit einem Ensemble sozusagen unter echten Bedingungen proben – Rigoletto war das – und am Schluss gab es zwei Aufführungen“, erinnert sich Wicklein zurück. Seit 1989 ist Wicklein als Kapellmeister am Theater Altenburg Gera engagiert, zwischendurch war er noch Musikalischer Oberleiter des Landestheaters Altenburg und Chefdirigent der Landeskapelle Altenburg. Und die Arbeit ist ihm bis jetzt nicht langweilig geworden: „Ich habe das Glück, alles machen zu können: Oper, Operette, Konzert, Musical. Das hat mir in der Zeit am meisten gefallen, diese Vielfalt.“

Thomas Wicklein wirft sich – wenn es der Anlass verlangt – auch gern ohne Umschweife in Schale: So etwa beim Faschingskonezrt 2019 als ayurvedischer Guru... Quelle: Mario Jahn

Ein Dirigent muss mit Respekt und Sensibilität arbeiten

Der Job des Dirigenten sei dabei ein sehr intensiver Job. „Es braucht nicht nur das fachliche Können des Dirigenten. Er muss die Arbeit mit Respekt, Psychologie und sehr viel Sensibilität umsetzen“, betont er. „Jeder Musiker ist für sich sehr gut, hat seine eigene Vorstellung von der musikalischen Umsetzung und dann ist es meine Aufgabe, alles so unter einen Hut zu bekommen, dass sich jeder mit dem Endprodukt identifiziert.“

Nahezu 100 Opern hat Thomas Wicklein einstudiert, von denen er über 60 dirigierte. Über 30 Operetten und Musicals sowie 20 Ballettabende brachte er zur Premiere. Da sammelt sich ein beachtliches Repertoire über die Jahre an. Von Klassik bis Spätromantik ist bei seinem Opernrepertoire alles dabei, von Christoph Willibald Glucks „Iphigenie in Aulis“ bis Wolfgang Korngolds durchkomponierter Oper „Die tote Stadt“ von 1920.

Auch junge Künstler profitieren von seiner Expertise

Die großen Romantiker, Richard Strauss und Richard Wagner, studierte er vor allem während seines ersten Engagements ein, das ihn 1985 an die Semperoper in Dresden führte, nachdem er seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik „ Franz Liszt“ in Weimar erhalten hatte. „Mein erstes Stück dort waren Wagners ‚Meistersinger von Nürnberg‘, besetzt mit den hochkarätigen Sängern aus Bayreuth in der Inszenierung von Wolfgang Wagner.“ Seit 1992 gibt er seine Expertise auch an junge Musiker und Künstler weiter, denn er ist an den Musikhochschulen in Leipzig und Weimar im Lehrauftrag tätig und unterrichtet in den Fachbereichen Orchesterdirigieren und Korrepetition.

...oder auch ein Jahr zuvor, als er die Frau Holle gab. Quelle: Mario Jahn

Inspiration und Ruhe in der Natur

In Altenburg ist er fest im Stadtbild verankert, da wird er auch schon mal im Supermarkt an der Kasse angesprochen: „Sie sind doch der Herr Wicklein, ja?“. Aber das stört ihn gar nicht. Ruhe und Inspiration findet Wicklein in Spaziergängen mit seiner Frau in der Natur, zum Beispiel im Leinawald.

Aber auch nach 30 Jahren hält der Job neue Erfahrungen für ihn bereit: Die Eröffnungsgala war für ihn nicht nur im Sinne des zu bespielenden Theaterzelts eine Premiere – er übernahm zum ersten Mal die Inszenierung des Abends – und das mit großem Erfolg. „Das war für mich sehr spannend, zusammen mit Ausstattung und Kostüm die szenischen Vorgänge zu entwerfen“, sagt er und lächelt spitzbübisch. Und erlebt man ihn am Pult wird deutlich, wie viel szenische Schaffenskraft in ihm steckt.

„Dirigent ist irgendwo auch ein verrückter Job“, sagt er nachdenklich. „Du bist der Einzige, den man nicht hört.“ Aber ohne ihn bliebe es still.

Von Katharina Stork