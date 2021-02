Jürgen Naumann aus Meuselwitz erfüllte sich den Traum von einem Leben in New York

Meuselwitz/New York

„Ich war noch niemals in New York“: Diese berühmte Textzeile von Udo Jürgens trifft auf Jürgen Naumann nicht mehr zu. Der Meuselwitzer lebt seit 2017 in der US-amerikanischen Metropole und arbeitet als Beamter in der Repräsentanz der Deutschen Bundesbank.

Jürgen Naumann aus Meuselwitz zog es beruflich nach New York. Quelle: privat

Bei seinem ersten Besuch, auf einer Amerika-Reise mit Freunden vor zehn Jahren, beeindruckte ihn die Stadt. Er nutzte die Chance seines Arbeitgebers und bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle. Dabei bewies er Durchhaltevermögen, denn erst bei der dritten Bewerbung war der 37-Jährige erfolgreich. „Mir gefällt es, wie es in der Stadt zugeht. Deswegen war es mein Wunsch, selbst in New York zu leben“, sagt Jürgen Naumann.

Ursprünglich war die Stelle auf zwei Jahre ausgeschrieben, doch da sich Jürgen Naumann gut eingelebt hat, ihm sein Job Freude bereitet und er gern mit seinen Kollegen zusammenarbeitet, hat er seinen Vertrag verlängert. „So wie es jetzt aussieht, gehe ich im Herbst 2021 nach Deutschland zurück.“

Nach seinem Abitur am Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz begann Jürgen Naumann in Leipzig Wirtschaftsinformatik zu studieren und absolvierte danach ein duales Studium bei der Deutschen Bundesbank in Hachenburg im Westerwald. In New York ist er als Analyst angestellt. Zu seinen Aufgaben gehört es, Tabellen oder Schaubilder zu erstellen, Berichte zu schreiben, Anfragen zu beantworten und andere administrative Tätigkeiten durchzuführen. „Ich arbeite gern mit Zahlen. Es fällt mir leicht, sie für alle verständlich zu machen“, sagt er über seine Arbeit. Auf die Anrufe bei amerikanischen Hotlines würde er jedoch gern verzichten: „Die können ganz schön nervenaufreibend sein.“

Von Meuselwitz nach New York – Jürgen Naumann lebt heute in der US-Metropole. Quelle: Mario Jahn

Da er bei einer deutschen Behörde angestellt ist, gilt für ihn das Arbeitsrecht seines Heimatlandes, was ihm eine 41-Stunden-Woche und Urlaubstage beschert. Die freien Tage nutzt Jürgen Naumann, um seine Familie und Freunde in Deutschland zu besuchen. Zu Weihnachten oder Ostern ist er oft in Meuselwitz und im Sommer kommt er zu den Geburtstagen seiner Omas. Da er in seiner Freizeit Badminton spielt, ist er immer noch Mitglied im Bergbausportverein Meuselwitz e.V. „Ich freue mich jedes Mal darauf, die Vereinsmitglieder beim Training wiederzusehen und mitzuspielen“, sagt der 37-Jährige.

Gegend um den Hudson River ist sein Lieblingsplatz

Seine Freizeit in New York verbringt er am liebsten mit Stadtspaziergängen. Sein Lieblingsplatz in der Stadt ist der Hudson River. „Dort ist man vor Touristen sicher und sieht das alte industrielle Manhattan. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Gegend“, kann er berichten. Während der Corona-Zeit sind die Besucher in New York stark zurückgegangen und Einheimische können die Sehenswürdigkeiten in entspannter Atmosphäre und ohne Menschenmassen genießen. „Der Times Square ist derzeit sehr einsam“, erklärt Jürgen Naumann. Da er sich gern Theaterstücke oder Musicals auf dem Broadway anschaut, hatte er seine Kultursaison bereits im Februar geplant. Die Pandemie hat ihm dabei einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Der Broadway ist aber eine gute Gelegenheit, um Hollywoodstars aus der Nähe zu sehen“, blickt er auf die Zeit nach Corona voraus.

Seine Wohnung liegt im Stadtteil Manhattan, aus seinem Fenster kann er auf das Edge Hudson Yards Observation Deck, mit 335 Metern die höchste Aussichtsplattform der Stadt, schauen. „Da fliegt schon mal ein Hubschrauber mit Kameras vorbei, wenn gerade ein Film gedreht wird.“ Eine eigene Waschmaschine hat er nicht in seiner Wohnung. Alle Mieter des Hauses teilen sich einen Waschraum mit 20 Maschinen und Trocknern. Außerdem gibt es im Haus Laufbänder, Fahrräder und eine Kraftstation, die er nutzen kann.

Sehnsucht nach guter Thüringer Wurst

„In New York sieht man deutlich, wie gut es für einen Staat ist, wenn das Sozialsystem funktioniert. Hier sieht man viele obdachlose Menschen“, beschreibt Jürgen Naumann die Schattenseiten seines Zuhauses auf Zeit. Als Thüringer vermisst er die gute Wurst seiner Heimat. „Die Umstellung meiner Essgewohnheiten hat tatsächlich gedauert. An die Frankfurter Wurst aus Rind- und Hühnerfleisch kann ich mich nicht gewöhnen“, lacht er.

Von Lisa Gerth