„Jugend forscht“-Projekt von Altenburger Schülern schaffte es bis ins Bundesfinale

Altenburg

Im Wettbewerb von „Jugend forscht“ haben es drei Schüler des Altenburger Friedrichgymnasiums mit ihrem Projekt bis in den Bundeswettbewerb geschafft. Malte Reinstein, Lilly Schuster und Johanna Rackete untersuchten, inwieweit die Glasfaser als Sensor für Neuroprothesen taugt.

Einstieg über den Unterricht

„Im Unterricht behandelten wir Neurobiologie. Über diesen Einstieg kamen wir auf die Funktionsweise von Neuroprothesen“, berichtet Malte Reinstein (18), Schüler und Projektleiter. „Bei der Recherche fiel uns dann auf, dass beim Aufbau von Neuroprothesen auf elektrische Sensorsysteme zurück gegriffen wird.“ Kern des Projektes „Faser-Bragg-Gitter und deren Potenzial zur Anwendung im Bereich der Neuroprothesen“ war es, Alternativen zu diesen zu finden. „Daraufhin haben wir uns den optischen Sensoren zugewandt.“

Stolz über die Teilnahme

Insgesamt zwei Jahre beschäftigte das Projekt die drei Schüler. „Es entstand im schulischen Rahmen. Wir haben das Projekt selbstständig als Klassenkameraden ins Leben gerufen. Letztendlich führte es soweit, dass wir uns dazu entschieden haben, an ,Jugend forscht‘ teilzunehmen.“ Malte Reinstein, Johanna Rackete und Lilly Schuster untersuchten, inwieweit die Glasfaser als Prothesensensor taugt. Sie ermöglicht präzise Messungen von Dehn- und Biegebewegungen. In mehreren Experimenten analysierten die drei die Belastungsfähigkeit und Haltbarkeit von Glasfasern im Dauerbetrieb, mit einem positiven Ergebnis: Glasfasern scheinen als Komponenten von Neuroprothesen absolut geeignet zu sein.

Im Bundeswettbewerb kam das Projekt leider nicht unter die Platzierten, es blieb bei einer Teilnahme. „Die groß angelegte Siegerehrung per Livestream und Zoom-Konferenzen fand online statt. Es gibt keine Nummerierung wie beispielsweise bei einem Sportwettkampf.“ Die Wettbewerbssieger wurden gekürt. Zu allen anderen Projekten gab es im Anschluss keinen weiteren Kommentar. Für die Arbeit der drei Schüler des Friedrichgymnasiums hat es im Bundeswettbewerb zu keiner Platzierung gereicht.

Kein Grund zum Traurigsein

Für Malte Reinstein und seine Mitstreiterinnen allerdings kein Grund, um traurig zu sein. „Wir sind sehr realistisch an die Siegerehrung heran gegangen. Dass wir den Regionalwettbewerb gewonnen haben, darüber haben wir uns schon sehr gefreut.“ Im Bundeswettbewerb werden die Teilnehmer mit allen anderen regionalen Siegern konfrontiert und auch einer höheren Anzahl an Projekten von enormer Qualität. „Wir hätten niemals gedacht, dass wir es überhaupt soweit schaffen. Der Bundeswettbewerb ist zwar die dritte Wettbewerbsstufe, vom Level her allerdings viel höher. Unser Stolz baut auf der Teilnahme im Ganzen auf.“

Ob das Projekt fortgeführt wird, ist derzeit noch offen. „Für uns ist es das letzte Schuljahr. Danach geht es ins Studium. Ob die Zeit dafür dann noch da ist, ist fraglich.“

Nach dem Abitur wird Malte Reinstein, der sich schon immer für Naturwissenschaften interessierte, seine dreimonatige Grundausbildung bei der Bundeswehr absolvieren, um dann über die Offizierslaufbahn Medizin zu studieren.

Von Mary Anne Härtling