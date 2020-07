Jugendclubs im Altenburger Land müssen neue Besucher nach Hause schicken

Altenburg

Mit den Freunden Volleyball und Fußball spielen. Einen Erlebnispark besuchen oder zusammen im Schwimmbad planschen. Die Jugendclubs im Altenburger Land sind bei Kindern und Jugendlichen für ihr äußerst vielfältiges Sommerprogramm bekannt. Die Angebote der Treffs konnten von jedem immer bedenkenlos wahrgenommen werden. Für Kinder und Jugendliche sind die geplanten Ausflüge der Jugendclubs eine tolle Möglichkeit, in den Ferien aus dem Haus zu kommen.

Dieses Jahr musste sich einiges in den Treffs verändern. Die Corona-Pandemie macht Kindern und Jugendlichen, die die Clubs nicht regelmäßig besuchen, ein Strich durch die Rechnung. Es heißt: Nur Stammgäste dürfen, in Gruppen, an den geplanten Aktivitäten teilnehmen.

Anzeige

Verantwortliche können Enttäuschung der Kinder nachvollziehen

Diese Nachricht löste eine große Enttäuschung bei den Kindern aus. Schon Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind in diesem Sommer sehr einschränkend. „Uns tut das wirklich selber sehr leid. Vorschriften sind aber Vorschriften. Wir müssen die anderen Kinder sonst leider nach Hause schicken“, erklärt Andreas Hänsge vom Kinder- und Jugendhaus Abstellgleis in Altenburg.

Weitere LVZ+ Artikel

Allerdings sagt er auch, dass trotzdem alles probiert wird, um den Kindern einen schönen Sommer bieten zu können. „ Die namentlich erfassten Kinder können uns gerne jeden Tag besuchen. Wir haben für die Gruppen ein paar Sachen geplant – zum Beispiel Ausflüge ins Südbad, zur Sommerrodelbahn in Kohren-Sahlis und nach Belantis“ sagt Hänsge. Für die anderen Kinder bleiben diese spaßigen Angebote dieses Jahr aus.

Lage in Schmölln und Meuselwitz ähnlich

Im Jugendclub „The Base“ in Schmölln ist die Situation sehr ähnlich. „In unsere Einrichtung dürfen maximal 20 Kinder“, schildert Christina Hendrik, Mitarbeiterin im Jugendclub. „ Wir machen mit den Kindern das, auf was sie Lust haben. Wir probieren ebenso, den Kinder etwas neues anzubieten. Ob Wandern, Malen oder eine Übernachtung im Club. Wir versuchen es gut zu meistern“, verrät sie.

In den Jugendtreffs herrscht immer noch geschlossener Betrieb, welcher bis auf weiteres auch so bleibt. Alle müssen sich an die gegebenen Vorschriften halten. Auch das Schüler-Jugend-Freizeitzentrum Meuselwitz muss diesen Sommer ein wenig kürzer treten. „Jede Einrichtung muss sich nun an die gleichen Regeln halten. Bei uns herrscht auch Gruppenaufteilung. Ein wirkliches Sommerangebot gibt es dieses Jahr leider nicht“, erklärte Isabell Vollrath.

Alle Clubs hoffen auf zurückkehrende Normalität. Ebenso freuen sie sich auf neue Gesichter nach den Corona-Sommerferien.

Von Lisa-Marie Meyner