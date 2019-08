Altenburg

Wie schafft man es, dass mehr Jugendliche in das Lindenau Museum kommen? Dass das Museum zu einer Freizeitaktivität wird, die nicht nur den letzten Ausweg bei Regentagen darstellt? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Projekt „Lindenow – Let’s create a museum“, dessen Startschuss im März fiel und das am Montag seinen Abschluss erfuhr. Gemeinsam mit dem Altenburger Jugendforum erarbeiteten die Museumsmitarbeiter um Direktor Roland Krischke in regelmäßigen Treffen Ideen und Konzepte, die als Impulse für die Neukonzeption nach dem Umbau im kommenden Jahr fungieren. Bei den Treffen waren meist zwischen fünf und zehn Jugendliche dabei. „Drei, vier davon bilden den harten Kern,“ sagt Krischke.

Selbstbewusste Präsentation überzeugt

Bei der Abschlusspräsentation im Saal der Abgusssammlung des Lindenau-Museums war neben dem Direktor auch Christian Frommelt von Whitebox dabei, dem Gestalterbüro, das den Wettbewerb um die Konzeption der Neupräsentation des Museums gewonnen hatte. Und nicht nur er zeigte sich beeindruckt von den Ideen und der selbstbewussten Präsentation der Abiturienten und Studenten um Valentin Rühlmann, der einen Großteil der Powerpoint-Präsentation erklärte. „Sie haben sich wirklich große Mühe gegeben und es waren auch tolle Ideen dabei“, findet Museumschef Krischke.

Zuallererst war für die Jugendlichen interessant, welche Zielgruppen sie mit ihren Ideen denn erreichen wollen. Dazu erarbeiteten sie vier Typen eines Museumsgängers: der Erlebnisbesucher, der Macher, der Besinnliche und der Ästhet. „Und diese verschiedenen Typen sollte das Museum in seiner Aufbereitung gleichermaßen antriggern,“ sagt Valentin Rühlmann.

Die Dauerausstellung muss interessant bleiben

Um mehr und in regelmäßigen Abständen Besucher in die Dauerausstellung zu locken, stellen sich die Jugendlichen eine Bereicherung durch Virtual Reality vor, durch eine virtuelle Realität, die verschiedenen Exponaten, wie etwa dem Diskuswerfer, Leben einhauchen soll. So könnten die Exponate selbst ihre Geschichte erzählen. Um auch die Dauerausstellung interessant zu halten, seien Variationen im Programm eine Möglichkeit, schon dagewesene Besucher für eine erneute Stippvisite ins Haus an der Gabelentzstraße zu locken. Gleichzeitig sei es auch wichtig, einen Fokus auf die Sonderausstellungen zu setzen und damit vielleicht hauseigene Installationen zu entwickeln.

Ein Ideenkomplex, der bei Krischke vor allem auf Interesse stößt ist der Bereich rund um Museumsshop und Marketing. Valentin Rühlmann breitet die Gedankenspielereien vor dem Publikum aus: „Wir hatten daran gedacht etwa besondere Exponate im Miniformat aus dem 3D-Drucker anzubieten, die die Besucher einfach mit nach Hause nehmen können.“ Auch Plakate von historischen Gemälden könnten sich die Mitglieder des Jugendforums gut an Küchenwänden von Studenten-WGs vorstellen.

Bewegung ins Lindenau-Museum bringen

Alexander Fischer stellt den Bereich Marketing vor und lässt das Lindenau-Museum vor dem inneren Auge der Zuhörer medial ganz neu auferstehen: „Man muss auf jeden Fall das Logo anpacken und LindeNow als Marke platzieren.“ Dazu wolle er die aktuelle Bedeutsamkeit von Social Media nutzen, Aufmerksamkeit generieren durch Kurzclips, die beispielsweise im Stil von „Nachts im Museum“ ein bewegtes Lindenau-Museum zeigen sollen. Für Kinder könne man Lindenau als Narrativfigur durch das Museum führen lassen.

In seinem Fazit fasst Valentin Rühlmann die Aufgabe des Museums bei der Neukonzeption noch einmal zusammen: „In unserer Zeit verlieren alteingesessene Institutionen ihren angestammten Platz: Kino, Zeitung, Theater oder das Museum. Ich sehe darin aber auch die Chance, etwas Neues zu schaffen.“

Emotionen wecken

Dieser Gedanke treibt auch Christian Frommelt von Whitebox an. Und für ihn steht eine zentrale Aufgabe im Vordergrund: „Wir müssen Leute emotionalisieren.“ Und: „Das Museum misst sich nicht mehr nur mit anderen Museen. Es misst sich mit anderen Freizeitaktivitäten.“

Museumsdirektor Krischke sieht in den Impulsen und der Zusammenarbeit mit den engagierten Jugendlichen eine Bereicherung, „wie eine Art Beirat“. Welche Ideen und Konzepte schlussendlich umgesetzt werden, ergibt die Zusammenarbeit zur Konzeption zwischen Whitebox und dem Museum. „Wir müssen etwas verändern, aber es muss im Geiste des Hauses weitergehen. Wir müssen uns treu bleiben“, so Krischke.

Von Katharina Stork