Altenburg

Jungs im Rüpelalter haben’s oft nicht leicht, das Gleiche gilt noch mehr für ihre Umgebung, denen der Halbstarke oft gehörig zu schaffen macht. Der Fall eines erst Zwölfjährigen aus dem Altenburger Land sprengt allerdings das übliche Maß, weswegen nun sogar Mitglieder des Kreistags eingeschaltet werden und über eine äußerst seltene Form der Hilfestellung entscheiden müssen.

Der Junge zeigte von klein auf massive Verhaltensauffälligkeiten und hatte bereits im Kindergarten über den Sozialhilfeträger eine Einzelbetreuung erhalten. Auch seit Schulbeginn gebe es Probleme. „Ohne zusätzliche Unterstützung sind die Lehrer des Jungen der Situation nicht gewachsen“, heißt es in einem Papier des Landratsamtes. Mehrfach wurde bereits mit Schulausschluss gedroht. Er könne sich kaum unterordnen, zeige große Aggressivität, fühle sich immer provoziert und schuldig, fordere Aufmerksamkeit ein und bedürfe einer ständigen Beobachtung. Schon seit seinem zweiten Lebensjahr zeige er impulsives Verhalten. Dieses äußere sich in verbaler und körperlicher Aggression. Er habe starke Anpassungsschwierigkeiten, neige zu Lügen und Zerstörungswut, heißt es. Anderseits habe er auch positive Seiten. So sei er kontaktfreudig, hilfsbereit und freundlich, auch kreativ. Seine Stimmungen neigten jedoch zu schnellen Wechselungen und zu bedrückten und depressiven Zügen.

Zornes- und Wutausbrüche

Anderen Kindern gegenüber verhalte er sich oft rücksichtslos und neige zu Zornes- und Wutausbrüchen. Es falle ihm schwer, sich an Regeln und Abmachungen zu halten. Er könne auf andere Kinder zugehen, wolle jedoch immer im Mittelpunkt stehen. Wenn er nicht die Aufmerksamkeit bekomme, die er möchte, störe und ärgere er andere Kinder. Freundschaften würden durch seine Verhaltensauffälligkeiten gestört. Des Weiteren gehe der Junge nur langsam auf Beziehungsangebote ein und akzeptiere andere Bezugspersonen, wie Helfer oder Lehrer nur eingeschränkt.

Wegen der Verhaltensauffälligkeiten wurde der Junge 2014 für zwei Monate in einem Kinderheim im Altenburger Land und von November 2015 bis März 2018 in einer Wohngruppe außerhalb des Landkreises untergebracht. Auf Wunsch der Mutter kam er danach wieder nach Hause. Trotz zahlreicher Hilfsangebote, wie drei verschiedenen Schulbegleitern, konnte eine erneute viermonatige stationäre Unterbringung 2020 „nicht verhindert werden“, erklärt die Kreisbehörde. Allerdings lehne nunmehr die Mutter eine erneute stationäre Unterbringung ab.

Hilfen zeigten kaum Erfolg

Doch wie nun weiter? Die bisher eingesetzten häuslichen Hilfen, die Heimerziehung, Schulbegleitung und Therapien zeigten nur einen bedingten Handlungserfolg und führten letztlich zu vielen Beziehungsabbrüchen. Das Landratsamt spricht sich daher für eine ambulante intensiv-sozialpädagogische Einzelbetreuung aus. Mit dieser solle auch eine Entlastung im familiären und schulischen Alltag entstehen. „Es bedarf einer äußerst flexiblen Ausgestaltung der Hilfe, um gezielt auf die multiplen Problemlagen des Jungen einzugehen und eine Verhaltensänderung auf Dauer zu ermöglichen.“

Das Jugendamt sei zu deren Finanzierung verpflichtet, heißt es in dem Beschuss, den der Kreisausschuss am Montag einstimmig fasste, auch weil diese Form der Hilfe einiges Geld kostet und dieses für den konkreten Fall gar nicht im Kreishaushalt eingestellt wurde. Das Geld soll nun aus dem Leistungsbereich der stationären Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung kommen. Der finanzielle Rahmen wird auf maximal 35 000 Euro festgesetzt.

Bislang einzigartiger Fall

Mit dem Geld soll eine sozialpädagogische Fachkraft für den Jungen und seine Familie bezahlt werden, die sie im Alltag begleitet und unterstützt, dazu entweder anwesend oder ansprechbar ist. Darüber informierte Frank Tanzmann (CDU), der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, die OVZ. Ihm selbst sei ein derartiger Fall noch nie untergekommen, seitdem er seit 2009 den Jugendhilfeausschuss leitet. Deshalb sei dies ein Sonder- und Einzelfall, bei dem man auch nicht wisse, wie lange die Hilfe für den Zwölfjährigen andauere. Die Fachkraft werde durch einen freien Träger bereitgestellt, der aus Datenschutzgründen nicht genannt werde dürfe. Tanzmann begrüßte den Beschluss, weil damit einer Familie geholfen werde, sagte er. „Es ist viel Geld, aber es geht um Menschen, die Hilfe brauchen.“

Von Jens Rosenkranz