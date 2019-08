Meuselwitz

Eine rabiat ausgetragene Meinungsverschiedenheit sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Meuselwitz.

Dort waren gegen 15.50 Uhr am Busbahnhof in der Altenburger Straße zwei Jugendliche in Streit geraten. Nachdem sich die beiden Kontrahenten zunächst mit Worten beharkten, flogen im Verlauf der zunehmend hitzigeren Auseinandersetzung schließlich die Fäuste. Diese geriet so heftig, dass ein 16-Jähriger seinem 14-jährigen Widersacher einen Zahn ausschlug.

Nachdem die Beamten die beiden Streithähne getrennt hatten wurden die Jugendlichen schließlich – nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen – an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, teilt die Polizei mit.

Von OVZ