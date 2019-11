Schmölln

Kleiner „Scherz“, große Wirkung: Zwei Jugendliche haben am Mittwochvormittag am Schmöllner Markt mit einem Sprengsatz gedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Sie hatten einen Zettel in der Filiale der VR-Bank hinterlassen, auf dem sie auf eine Bombe auf dem Markt hinwiesen, berichtete am Donnerstag die Polizei.

Markt wurde abgesucht

Die Einsatzkräfte reagierten sofort: Der Marktplatz sei komplett und sehr genau nach einem möglichen Sprengkörper abgesucht worden, erklärte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Auf eine Räumung des Areals habe jedoch verzichtet werden können.

Videoaufzeichnungen in dem Kreditinstitut halfen allerdings dabei, zumindest einen der beiden Tatverdächtigen im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ausfindig zu machen. Dabei kam den Polizeibeamten zupass, dass einer der Jugendlichen bereits polizeibekannt war. Noch am Mittwoch suchten die Einsatzkräfte den 17-Jährigen zu Hause auf – laut Polizei wohnt er im Schmöllner Raum.

Wohnungsdurchsuchung noch am selben Tag

Die Beamten durchsuchten die Wohnung, konnten keine explosiven Stoffe finden. Allerdings räumte der Jugendliche die Tat gegenüber der Polizei ein. Er habe sie als Scherz bezeichnet, berichtete die Landespolizeiinspektion Gera. Wer der Mittäter war, darüber schwieg der Beschuldigte jedoch offenbar. Die Ermittlungen zur Identität des zweiten Jugendlichen dauern noch an.

Gegen den 17-Jährigen läuft nun ein Ermittlungsverfahren. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten lautet der strafrechtlich bewehrte Vorwurf.

Von Kay Würker