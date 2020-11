Altenburg

Wegen einer gemeldeten Ruhestörung machte sich die Polizei am Samstag gegen 6.30 Uhr auf den Weg in die Remsaer Straße in Altenburg. Ein Anrufer hatte sich per Notruf über laute Musik beschwert. Und tatsächlich fanden sie einen 17-Jährigen, der lautstark Musik hörte. Der junge Mann wurde belehrt, zeigte sich einsichtig – doch drehte kurz danach erneut auf. Die Beamten fuhren also ein zweites Mal zu dem Haus, stellten nun die Musikanlage sicher.

Doch kurz nach 7 Uhr wendete sich das Blatt: Wieder ein Anruf, diesmal der jugendliche Musikhörer selbst – er gab zu verstehen, dass es doch gar nicht so laut gewesen sei. Die Beamten merkten allerdings, dass es sich bei allen drei Anrufen um dieselbe Handynummer handelte. Der Jugendliche wollte die Beamten offenbar beschäftigen. Da die Polizei diesbezüglich keinen Spaß versteht und Notrufmissbrauch eine Straftat ist, wird er nun wahrscheinlich den Polizeieinsatz bezahlen müssen.

Von OVZ