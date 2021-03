All jene Achtklässler, die in diesem Frühjahr eigentlich ihre Jugendweihe feiern wollen, müssen sich sehr wahrscheinlich wieder gedulden. Der Jugendweihe-Verein Ostthüringen hat bereits den ersten Termin vom April in den September verschoben. Über die beiden anderen wird in Kürze entschieden. Das Begleitprogramm hingegen musste bereits ausgedünnt werden.