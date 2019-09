Junge Familien ziehen gerne nach Altenburg

Altenburg

„ Altenburg und der Landkreis sind familienfreundlich“, sagt Tobias Quart entschieden und räumt damit mit dem ein oder anderen Vorurteil auf, das die Altenburger selbst von ihrer Stadt haben. Altenburg hat schließlich im Jahr 2015 das Zertifikat „Familiengerechte Stadt“ erhalten. „Es gibt viel Grün, Spielplätze, Wohnungen, genug Kindergartenplätze und nicht zuletzt immer mehr andere junge Familien. Und andere Familien zu treffen, gehört zur Lebensqualität dazu.“ Tobias Quart ist Sozialpädagoge und Leiter des Familienzentrums in der Brüdergasse und honoriert lobend, dass die Notwendigkeit von Familienfreundlichkeit in der Politik von Landkreis und Stadt erkannt worden sei.

Negative Attitüde bei älteren Altenburgern

„Bei den alteingesessenen Altenburgern stelle ich oft eine eher negative Attitüde fest, eine geringe Identifikation mit der Stadt“, konstatiert der 38-Jährige. „Das ist vielleicht so ein Rest-Wende-Ding, denn nach der Wende sind viele weggezogen.“ Für frisch Zugezogene sei diese Einstellung schwer nachzuvollziehen, sie nähmen eher die positiven Eigenschaften der Skatstadt wahr: „Man genießt die Vorzüge einer Kleinstadt, hat aber auch die S-Bahn-Anbindung an die Großstadt Leipzig.“

Das Familienzentrum bietet einkommensunabhängig für alle Familien die Möglichkeit zusammenzukommen, die Kinder auf einem marktnahen Spielplatz toben zu lassen. „Und das wird auch super angenommen“, sagt Quart. Genau wie der „Feierabend“, den das Familienzentrum im Sommer monatlich veranstaltete und dabei ein bunt gemischtes Publikum bei lockerem Ambiente begrüßte.

Soziokulturelles Zentrum für Begegnungen schaffen

„Es passiert schon viel im Familienzentrum, aber wir würden es gerne für noch mehr Menschen öffnen“, sagt Quart abwägend. Ihm schwebt ein soziokulturelles Zentrum vor, das sich über das Areal der Brüderkirche und des Familienzentrums erstreckt. „Wir wollen Begegnungen schaffen über die Generationen hinweg, ohne jegliche Grenzen“, sagt er. Vier Sozialpädagogen arbeiten fest in zweieinhalb Stellen, kümmern sich um Familienzentrum und Junge Gemeinde. „Der Bedarf ist da, wir könnten viel mehr machen“, aber es sei wie so oft die unsichere Finanzierung und Abhängigkeit von Zuwendungen, an denen es hänge. Und damit gehe auch eine hohe personelle Fluktuation einher. „Das Buhlen um Fördermittel ist immer ein riesiger Aufwand“, so Quart. Dennoch kommen Familien aus dem ganzen Landkreis, um sich mit anderen Familien in der Brüdergasse auszutauschen.

Von Katharina Stork