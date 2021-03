Junge Frau verletzt sich bei Verkehrsunfall in Meuselwitz

Meuselwitz

In Meuselwitz hat sich eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 19-Jährige am Freitag kurz vor 7 Uhr mit ihrem Ford auf der Altenburger Straße in Richtung Altenburg unterwegs. Hierbei übersah sie zwei vor ihr fahrende Autos, die verkehrsbedingt an der roten Ampel am Abzweig zur Friedrich-Naumann-Straße anhielten. Deshalb kam es zum Auffahrunfall, bei dem sich die Unfallverursacherin verletzte und die bereits stehenden Pkw aufeinander geschoben wurden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Von LVZ