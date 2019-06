Altenburg

Unmittelbar nach der großen Schau grafischer Meisterwerke von Klee bis Kandinsky im Altenburger Lindenau-Museum ist der Jubilar des Jahres, das Bauhaus, zu seinem 100. nun am Altenburger Brühl in der dortigen Galerie des Kulturbundes angekommen. Hier sind es nun statt großer Meister junge Menschen, die nach einer Werkstattarbeit ihre Facetten in der Auseinandersetzung mit der populären Kunstidee dem Betrachter darbieten. Da darf man gespannt sein!

Ausgangspunkt dafür war ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen Thüringens. Da war es folgerichtig, dass sich das hiesige Studio für bildende Kunst daran beteiligte. Zu Gast in Altenburg weilte im Mai hinter dem Lindenau-Museum der umfunktionierte rotbraune Seefracht-Container „Home Sweet Home“, dessen Antransport Torsten Grieger sponserte. Er war zugleich Plattform und Arbeitsort für unendlich viel an kreativer Fantasie. Das nutzten circa 175 Schüler aus Schulen der Stadt und des Altenburger Landes. Sie alle wurden neue Bauhausfans! Nur ein Bruchteil der Arbeiten ist davon informativ in der Galerie am Brühl zu entdecken. Die jungen Künstler waren unter anderem aufgerufen, über ihr zukünftiges Wohnen und Leben nachzudenken, es zu gestalten. Im Sinne von „Linie-Fläche-Objekt-Farbe“ wurde viel mit „ge-“ experimentiert, hier seien nur aufgezählt gemalt, geschnitzt, getöpfert …

Schon 300 Schüler haben teilgenommen

Das Angebot des Containers wurde im Vorfeld durch vom Land Thüringen geförderte Projekttage ergänzt. Diese sind noch weiter bis November geplant. Anmeldungen sind noch möglich, wie erwünscht. Bisher nahmen 300 Schüler aller Klassenstufen und Schulformen von 15 Schulen das Angebot wahr. Das Spektrum der zu sehenden Arbeiten umfasst Beispiele von acht Bauhaus-Werkstätten. So zu Schrifttypen, keramischen Gefäßen, Stoffen und Mustern, räumliche Wirkung von Farbe, Ölpausverfahren nach Paul Klee, Drahtplastiken, Faltskulpturen aus Papier und Erkundungen des Werkstoffes Holz. Museumskenner der frühitalienischen Sammlung werden über die Stempelarbeiten in modernisierter Form staunen. Große Freude bereitet die Vielfalt in den Kostümen, die zur Vernissage lebendig wurden. Im Eingangsbereich des Kulturbundhauses sind Papierfaltungen und Metallplastiken zu sehen.

Für die die Werkstätten begleitenden Museumsmitarbeiter war der Redebedarf der Jugendlichen untereinander bemerkenswert. Viel an Kreativität erwuchs daraus, aber auch das Nachspüren junger Gedankenwelt im Persönlichen und zum Weltgeschehen. Zahlreiche Fotos geben als Einführung Einblicke in die Arbeit der Werkstätten und erzählen von der Freude am Gestalten.

Vernissage rege besucht

Das Team um Ulrike Weißgerber konnte zur rege besuchten Vernissage auch Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und zahlreiche ehemalige wie leitende Museumsmitarbeiter begrüßen. Ulrike Weißgerber brachte ihre Freude zum Ausdruck, im Ambiente des alten Bürgerhauses erneut ausstellen zu dürfen. Sie dankte weiter allen an den Projekten beteiligten Museums- und Theaterpädagogen. Weiter betonte sie, dass ohne die Unterstützung des Fördervereins des Lindenau-Museums vieles nicht verwirklicht werden könnte. Ein besonderer Dank ging an Susann Schade, die alle Werkstätten koordiniert hatte und diese näher erläuterte.

Die Vernissage wurde musikalisch meisterhaft bereichert von Lucian Meisel (Musikschule Altenburger Land) auf dem Akkordeon mit südamerikanischen Weisen und einer Karneval-Suite. Glanzvoller Höhepunkt war die Vorführung eines Kurzfilmes der Container-Baugruppe unter der Leitung des erst elfjährigen Adrian Heller.

Das Team des Studios Bildende Kunst hat wieder einmal bewiesen, wie wichtig und gut es ist, der Jugend Zukunftsfähiges zu vermitteln. Von der Fruchtbarkeit dieses Engagements sollten sich möglichst viele Ausstellungsbesucher bis zum 25. Juni überzeugen.

Öffnungszeiten der Galerie: dienstags und donnerstags 11 bis 16 Uhr, mittwochs 10 bis 17 Uhr, samstags 11 bis 14 Uhr.

Von Frieder Krause