Junges Glück in Gorma: Pauline schwimmt jetzt mit Schwani

Das könnte Liebe sein – mindestens aber eine „wunderschöne tierische Freundschaft“, findet Andrea Rücker. Hinter der Altenburger Tierschützerin liegen aufregende Stunden. Pauline, die gehandicapte Schwanendame vom Großen Teich, ist in den Dorfteich des Rositzer Ortsteils Gorma umgesiedelt worden und traf dort auf Schwani, ein ebenfalls flugunfähiges Männchen. Nun seien die beiden Gefiederten ein Herz und eine Seele.

Doch wie es so ist in geflügelten Geschichten: Vorm Happy End stehen dramatische Szenen. Im Fall von Pauline war es zunächst eine Rettungsaktion: Die Schwanendame wurde von einem See in Pähnitz nach Altenburg geholt, weil sie sonst – so die Sorge der Tierschützer – aufgrund ihres kaputten Flügels auf längere Sicht verhungert wäre (die OVZ berichtete). Doch kaum auf dem Großen Teich angekommen, gab es Ärger mit Artgenossen: Ein Schwanenpaar hatte sich dort niedergelassen und rumgezofft. „Pauline war in Gefahr, sie hätte sich gegen das Schwanenpaar nicht durchsetzen können“, erklärt Andrea Rücker vom Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“.

Glück für die langhalsige Lady: Der Rositzer Bürgermeister Steffen Stange suchte bereits seit Längerem eine weibliche Gefährtin für seinen verwitweten Schwani, dessen Ex-Begleiterin 2018 wohl ein Fuchs geraubt hatte. „Binnen zwei Tagen wurde für die Schwäne in Gorma eine Schutzhütte gebaut und Pauline umgesetzt. Und sie haben sich sofort angenähert“, schwärmt Andrea Rücker. Nun bestehe sogar die leise Hoffnung auf Nachwuchs.

Von Kay Würker