Altenburg

Mit kritischem Blick hat am Donnerstag eine sechsköpfige Jury die Kleingartensparte „ Bauhof I“ in Altenburg unter die Lupe genommen. Die Expertenrunde vom Landesverband der Kleingärtner war in den Tagen zuvor im gesamten Freistaat unterwegs, um die zwölf Teilnehmer des aktuellen Landeswettbewerbs zu besuchen und zu bewerten. Derlei Besuche kennen die „Bauhöfler“ allerdings schon zur Genüge, weshalb dort das gewisse Lampenfieber zwar da war, sich aber dann doch etwas in Grenzen hielt. Denn die älteste Kleingartenanlage Thüringens ist tatsächlich eine Musteranlage, was bereits die Siege bei einem der bereits zurückliegenden Landeswettbewerbe sowie sogar Gold beim nur aller vier Jahre stattfindenden Bundeswettbewerb 2014 eindrucksvoll beweisen.

Ordentliche Präsentation

Spartenchef Dieter Seifert war mit der gestrigen Präsentation „seiner“ Anlage sehr zufrieden: „Klar ist vor dem Besuch einer so hochkarätigen Jury immer etwas Aufregung dabei, ob dann alles so rüberkommt, wie geplant. Aber ich denke, wir haben ein gutes Bild abgegeben.“

Auch Regionalverbandschef Wolfgang Preuß fand die Vorstellung gelungen. „Als Landes- und Bundessieger ist eine Anlage dann automatisch erst einmal für mehrere Jahre bei dem jeweiligen Wettbewerb gesperrt, damit auch andere Anlagen eine Chance haben. Nun ist es schon sehr schwer, eine Sparte auf so ein hohes Niveau wie das vom Bauhof I zu bringen. Noch schwieriger ist es aber, das dann über Jahre hinweg so hoch zu halten“, so Preuß. „Wir werden mit der Anlage mit Sicherheit wieder im vordersten Feld landen“, so sein Fazit. In die Karten ließ sich die Jury vorerst freilich nicht blicken. Das offizielle Ergebnis wird erst im August präsentiert.

Altenburgs Kleingärtner sind Abräumer

Aber die Stadt Altenburg ist in Sachen Landes- und Bundeswettbewerb der Kleingärtner ohnehin Spitze: Sieben der bislang ausgetragenen Landeswettbewerbe gewann eine Kleingartenanlage aus der Skatstadt, je einmal Silber sowie Bronze kommen hinzu. Und beim seit 1998 aller vier Jahre ausgetragenen Bundeswettbewerb waren die Altenburger als regelmäßiger Landesmeister bei allen bislang ausgetragenen sieben Wettbewerben mit von der Partie – das ist Spitze in ganz Deutschland, gefolgt von Gelsenkirchen mit bislang drei Teilnahmen.

Von Jörg Wolf