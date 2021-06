KTN in Nobitz vor der Schließung – rund 170 Arbeitsplätze vakant

Nobitz

Lange war die Hoffnung groß, das Unternehmen noch retten zu können. Dass es mit kleinerer Belegschaft noch irgendwie weitergehen könnte. Doch die Hoffnung hat sich zerschlagen. Die Tage der Kunststofftechnik Nobitz (KTN), einem der größten Arbeitgeber der Region, sind gezählt. 2022 soll dort das Licht ausgehen – ausgerechnet im 20. Jahr des Bestehens.

„Die unternehmerische Entscheidung ist getroffen“, bestätigt Andreas Schmidt, Leiter des Bezirks Thüringen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), auf LVZ-Anfrage. Die Krise in der Luftfahrtbranche hat das Unternehmen ins Trudeln gebracht. Unter anderem die Corona-Pandemie mit ihren Folgen führte bei den Flugzeugbauern zu einem Auftragseinbruch. KTN ist auf Bauteile für Flugzeuge spezialisiert: Klimarohre und Innenausstattung, wie Seitenwände oder Gepäckablagen. Verbaut werden sie in Airbus-Maschinen.

„Der Umsatz im Betrieb ist um mehr als 80 Prozent eingebrochen“, schildert Schmidt. „Nachteilig wirkt sich aus, dass KTN der Zulieferer für einen anderen Zulieferer ist, der nun Aufträge selbst ausführt, statt sie weiterzureichen.“ Bei dem Hauptgeschäftspartner von KTN handelt es sich um den Kabinenausstatter Diehl in Laupheim bei Ulm. Kleinere Nebengeschäfte bestehen mit Liebherr und der Deutschen Bahn.

Wachstum auf 380 Beschäftigte

Jahrelang war das ein Wachstumsmarkt. Nachdem KTN 2002 mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begann, steigerte sich deren Zahl kontinuierlich. Als im August 2019 um einen neuen Haustarifvertrag für das Nobitzer Werk gerungen wurde, standen rund 380 Frauen und Männer im Werk in Arbeit.

Mehrfach wurde in die Betriebsstätte investiert, zweimal wechselte der Eigentümer: 2006 stieg die Kaefer Aerospace in Bremen ein, 2011 wechselten die Kaefer-Anteile komplett zum Konzern Hutchinson Aerospace, Teil der französischen Total-Gruppe. Seitdem werden richtungsweisende Entscheidungen für Nobitz in Paris getroffen.

Ein Ende auf Raten

Die jüngste ist die gravierendste: KTN wird nach gegenwärtigem Stand geschlossen. Nicht von einem Tag auf den anderen, sondern nach und nach bis Ende 2022. Ausproduzieren nennt sich das. Die vertraglich fixierten Aufträge werden in den nächsten Monaten noch abgearbeitet, neue kommen nicht mehr hinzu. Währenddessen schrumpfen Belegschaft und Ausstattung sukzessive, werden Maschinen und Anlagen gegebenenfalls an andere Hutchinson-Standorte verbracht, bis in eineinhalb Jahren nur noch ein leerer Gebäudekomplex übrig bleibt.

Ein Blick in die Produktionsstätte. Das Foto entstand vor rund zehn Jahren. Quelle: Mario Jahn

Ein Ende mit Ansage. Dabei grummelt es bei KTN in Nobitz schon seit mehreren Jahren. Spätestens, seit Hutchinson 2014 eine Produktionsstätte im rumänischen Brasov eröffnete – mit dem Ziel, KTN-Aufträge auszulagern und Arbeitskosten zu senken. Die rumänischen Kollegen wurden in Nobitz ausgebildet, was in der hiesigen Belegschaft für zusätzliche Unruhe sorgte. Es ging die Angst um, Brasov könnte Nobitz komplett ersetzen. Das wird nun nicht passieren. „Das Werk in Brasov wird bereits Ende 2021 geschlossen“, sagt Gewerkschafter Schmidt.

Verhandlungen für Sozialplan

Und was wird aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Nobitz? „Wir starten jetzt mit Geschäftsführung und Betriebsrat in die Verhandlungen zum Interessenausgleich und Sozialplan mit dem Ziel der Betriebsstilllegung“, kündigt Schmidt an. Die Unternehmensleitung war für Nachfragen am Donnerstag nicht erreichbar.

Es sind die zweiten Sozialplan-Verhandlungen binnen weniger Monate. Schon im Herbst vergangenen Jahres habe es einen Einschnitt gegeben, als man noch hoffte, mit einer Verkleinerung der Belegschaft wieder in sicheres Fahrwasser zu kommen. Die damalige Zahl von rund 300 Mitarbeitern schrumpfte auf fast die Hälfte – durch den Abbau von Zeitarbeitern, durch Aufhebungsverträge und Kündigungen. 86 Frauen und Männer wechselten bis Anfang dieses Jahres in eine Transfergesellschaft. „Die Vermittlung von dort in neue Jobs war recht erfolgreich. Viele sind zum Beispiel in der Automobilindustrie in Chemnitz und Zwickau untergekommen“, berichtet Schmidt.

Die gleiche Transfergesellschaft könnte nun erneut genutzt werden – für die verbliebenen rund 170 Beschäftigten. Ob die Vermittlungsquote dann weiterhin so hoch ist, zieht der Gewerkschafter allerdings in Zweifel.

Reaktionen aus dem Nobitzer Gemeinderat Wurden die Kommunalpolitiker vor Ort über die Situation bei KTN informiert? Im Gespräch mit Gemeinderäten zeigt sich ein unterschiedliches Bild. Sowohl Frank Tempel (Linke) als auch Thomas Hummel (CDU) schildern, dass sie weder vom Unternehmen noch von der Gemeindeverwaltung in Kenntnis gesetzt wurden. „Ich weiß nur, dass KTN einen Haufen Arbeitsplätze abgebaut hat. Das ist sehr bedauerlich“, sagt Hummel. Die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, seien aber sehr begrenzt, schätzt Tempel ein. Ein anderer Gemeinderat ist im Bilde über die avisierte Schließung, will namentlich aber nicht genannt werden. „Die machen ja schon seit Mai letzten Jahres Kurzarbeit, weil sie keine neuen Aufträge haben. Für die Arbeitsplatzsituation hier ist das ein Tiefschlag.“ DW

Von Kay Würker