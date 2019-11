Kabarettist Lothar Bölck plaudert in Gößnitz aus dem Kanzleramt

Gößnitz

Wenn sich die Gößnitzer Nörgelsäcke Gäste einladen, so ist das Haus rappelvoll. So auch am vergangenen Mittwoch. Auf der Durchreise war das ostdeutsche kabarettistische Urgestein Lothar Bölck. Der 66-Jährige war zehn Jahre lang im MDR-Fernsehen der Pförtner an der Pforte D zum Kanzleramt.

Üppiger Tourplan

Die satirische Sendung lief einmal im Monat spätabends. Nun kommt ihr Aus. Ende November schicken Programmdirektor und Redaktion Pförtner Bölck in den Ruhestand. Und Kabarettist Bölck nutzt diesen bereits jetzt zu einer Abschiedstournee. Drei Jahre soll sie dauern und nennt sich „Pfortissimo – Rest of Pförtner“. Mit Plaudereien aus der Pförtnerloge soll das Publikum über Macht und Ohnmacht im Kanzleramt Tränen lachen. Der Tourplan ist üppig. Bölck will noch einmal auf die Bühnen, die sein langes Kabarettistenleben geprägt haben. In diesem Jahr sind noch weit über zwanzig Auftritte geplant.

Zweistündiges Feuerwerk mit Wortspiel, Witz und Kalauern

Das Publikum in Gößnitz erlebte knapp zwei Stunden lang ein Feuerwerk von Wortspielen, Witzen, Kalauern und Aphorismen. Gelacht wurde ununterbrochen. Das ist nicht gelogen. Jeder zweite Satz hatte eine Pointe. Mal gut, mal weniger gut, mal schlecht. Mitunter auch unterhalb des guten Geschmacks. Aber wenn einmal einer lacht, dann lachen auch zwei, dann vier, dann alle. Wie das aber beim Erzählen von Witzen so ist, von hundert Witzen behält man vielleicht drei im Kopf. Der Rest ist Erinnerung an einen lustigen Abend und die Überzeugung, der Bölck ist gut und da gehen wir mal wieder hin. Hätte es ansonsten diesen Applaus gegeben, während der Vorstellung und erst recht am Schluss?

Hau-drauf-Satire

Dabei ist das, was Lothar Bölck macht, Hau-drauf-Satire, die nicht den Politiker trifft, sondern nur dessen Leibesumfang, dessen Geschlecht, Brille oder sonstiges Gebrechen, für das er meistens gar nichts kann. Von politischer Analyse, von den Fragen wo, warum, für wen und wie sich etwas tut im Kanzleramt, da hält sich Lothar Bölck fern. Näher liegen ihm da schon hornalte DDR-Witze, die frisch verpackt daherkommen. Das funktioniert, weil, wie gesagt, die wenigsten sich Witze lange merken können. Das Zwerchfell ist schneller als das Hirn, und bevor man merkt, das kennst man doch, ist schon die nächste Pointe am Ohr. Und wenn das Schlag auf Schlag passiert, kann man über Politiker herzhaft lachen ohne über deren Politik nachdenken zu müssen. Die Frauen und Männer im Kanzleramt reduzieren sich auf Menschen, die man aus dem Fernsehen kennt.

Auch Geschmacklosigkeiten schleichen sich ein

Und über diese erfährt man etwas, was man bisher noch nicht wusste und vielleicht auch nicht wissen wollte. Zum Beispiel, dass die Brüste Angela Merkels Überhangmandate sind und dass man Andrea Nahles als die Stradivari unter den Arschgeigen bezeichnen kann.

Weitere Geschmacklosigkeiten sollen erspart bleiben. Sie helfen weder dem Land noch dem Kabarett. Satire darf alles, solange sie Satire bleibt. Und ihre Themen sind unerschöpflich. So ging es um das Bildungssystem, das Navigationssystem, das Rentensystem, das Asylsystem und vieles andere, wie Krieg und Frieden und den Klimawandel. Und das in einem affenartigen Tempo, dass einem die Ohren schlackerten. Lothar Bölck hat knapp zwei Stunden unterhalten, ohne einen Hänger zu haben, ohne einen Versprecher. Ganz allein auf der Bühne. Das ist eine große Leistung. Er spielte mit Mimik und dem ganzen Körper und er spielte mit dem Publikum. Als Requisiten zur Verfügung hatte er dabei nicht mehr als eine Pförtnermütze, ein Handy, drei kleine Flaschen Sekt und einen Sessel, auf dem er nur ein einziges Mal für wenige Sekunden saß.

„Schreien wir uns nicht mehr an“

Statt einer Zugabe gab es nachdenkliche Worte: „Schreien wir uns nicht mehr an, hören wir uns zu und seien wir lieb zu Russland.“ Dann sprach er über das Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks. Am 23. November läuft die letzte Sendung „ Kanzleramt Pforte D“. „Schalten Sie das ein, sehen Sie sich das an“, bat Lothar Bölck. Ein unverbesserlicher Optimist: „Vielleicht ist die Einschaltquote dann so hoch, dass sich Programmdirektor und Redaktion umstimmen lassen.“

Von Klaus Peschel