„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt“ – und gerade in Krisenzeiten wie diesen kann Humor lebenswichtig sein, vielleicht sogar überlebenswichtig. So oder ähnlich könnte das Erich-Kästner-Zitat erweitert werden.

Dabei ist gerade auch den Kabarettisten in diesen Tagen wenig zum Lachen zumute. Die hiesige Stätte satirischer und humoristischer Unterhaltung, das Gößnitzer Kabarett Nörgelsäcke, ist, wie andere Kleinkunstbühnen auch, von den aktuellen Stilllegungen betroffen. „Für die festangestellten Mitarbeiter musste Kurzarbeit beantragt werden, die freischaffenden Kollegen sind seit über zwei Monaten ohne Einkommen“, beschreibt Nörgelsäcke-Chef Markus Tanger die gegenwärtige angespannte Lage. Auch die zweite Nörgelsäcke-Spielstätte, die „Lachmöwe“ auf der Insel Rügen, musste ihre Pforten schließen.

23 Jahre Bühnenerfahrung

Doch so schnell lässt sich ein Markus Tanger nicht zu Trübsal verleiten. Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass er aus schwierigen Phasen einen Ausweg suchen musste. Der 41-Jährige hat in der „wildesten Stadt Thüringens“, wie er Gößnitz nennt, inzwischen 23 Jahre Bühnenerfahrung.

1996 hatte er, damals noch Schmöllner Gymnasiast, für die Theatergruppe des Heimatvereins das Stück „ Merten Moller“, welches ein örtliches Geschehen während der Reformation im 16. Jahrhundert aufgreift, geschrieben. Und 1997 – vier junge Darsteller hatten sich zu einem Weitermachen mit kabarettistischen Ansätzen entschlossen – feierte das lokalpolitisch-satirische Programm „ Gößnitz kommt!“ Premiere: 20 Vorstellungen mit 1500 Zuschauern!

Start im Lebensmittelgeschäft

Diese unerwartete Resonanz festigte bei den frischgebackenen Abiturienten den Entschluss: Gößnitz braucht unbedingt eine Kabarettbühne. Ein stillgelegtes Lebensmittelgeschäft wurde zum „Kabarett im Laden“. Markus Tanger erinnert sich: „Der Laden bot maximal 50 Zuschauern Platz, man saß beengt, die Tür von der Zwickauer Straße führte direkt in den Zuschauerraum und ließ so den Straßenlärm ungehindert durch.“

Als Studentenkabarett waren die vier Akteure unter dem dialektbetonten Namen „De Nargelsäcke“ oft auf Reisen, bis ein sprachliches Missverständnis dazu führte, dass sie als „Die Sargnägel“ angekündigt worden waren. Spätestens hier wurde es dann notwendig, als „ Nörgelsäcke“ auf die allgemeingültigen Sprachnormen angemessen Rücksicht zu nehmen.

Vom Laden ins Restaurant

Nach dem Studium der Kommunikations- und Medienwissenschaften stand für Markus Tanger die kategorische Frage: „Und wie jetzt weiter?“ Er entschied sich dafür, seine Kabarettpassion mit allen Konsequenzen zum Beruf zu machen: Aus dem improvisierenden Kabarett-Laden musste eine handfeste Kabarett-Bühne werden. Eine geeignete Spielstätte fand er schließlich 2004 im ehemaligen Gößnitzer Restaurant „ San Remo“: „Die wildeste Stadt Thüringens“ besaß jetzt ein professionell arbeitendes Kabarett.

Lange Kabarett-Tradition im Altenburger Land Sie nannten sich „Brennesseln“ und „Signalisten“: zwei von insgesamt sechs Amateurkabaretts, mit denen das Altenburger Land in den Siebziger- und Achtzigerjahren im damaligen DDR-Bezirk Leipzig bestens vertreten war, zumal als Regisseure erfahrene Schauspieler wie Karl Zugowski und Bert Franzke zur Verfügung standen. Darüber hinaus hatten sich zwei Veranstaltungsreihen bei den Freunden anspruchsvoller satirischer Unterhaltung einen renommierten Ruf erworben – die „Altenburger Kabarettbühne“ und das „Schmöllner Kabarettpodium“. Wer damals im DDR-Amateurkabarett Rang und Namen hatte und zu finanziell akzeptablen Konditionen anreisen konnte, gab in Altenburg oder in Schmölln seine künstlerische Visitenkarte ab. So auch 1978 die Dresdner „Lachkarte“ mit ihrem exzellenten Komödianten Wolfgang Stumph, der dann 1991 als Deutschlehrer Udo Struutz in der legendären Filmkomödie „Go Trabi Go“ Furore machte.

Neben den hauseigenen Nörgelsäcke-Inszenierungen überrascht Markus Tanger das Publikum immer wieder mit Gästen, deren Namen sich wie ein „Who‘s who“ der deutschen Kabarett- und Humorszene lesen: Dieter Hildebrandt, Peter Ensikat, Gisela Oechelhaeuser, Simone Solga, Ingo Insterburg, Karl Dall – die Liste der Prominenten scheint endlos. „Man muss schon teilweise sehr hartnäckig sein und Überzeugungsarbeit leisten, dass die Großen der Kleinkunstszene in ein kleines Theater kommen. Aber wenn Sie einmal da waren, kommen sie meist gern wieder“, nennt Markus Tanger Gründe für diese Gastspiele.

Thüringer Kabarettisten treffen sich aller zwei Jahre

Speziell für die Kabarettisten Thüringens findet aller zwei Jahre das „Thüringer Kabarett Treffen“ in Gößnitz statt: Künstlerische Arbeitskontakte werden bei dieser Gelegenheit geknüpft und das satireinteressierte Publikum lernt so neue Namen, neue Gesichter und neue Ausdrucksformen kennen.

An das Jahr 2013, die Pleiße hatte ganz Gößnitz in einen Land-unter-Zustand versetzt, denkt der 41-Jährige allerdings mit sehr gemischten Gefühlen zurück: „Bühne, Zuschauerraum, Garderobe und Kabarettkneipe wurden durch das Wasser komplett zerstört. Ohne die Unterstützung unserer Vereinsmitglieder des Kabarettfreunde e. V. und die Wiederaufbauhilfen des Landes Thüringen hätten wir es wohl nicht geschafft, das Theater in Rekordzeit von etwa vier Monaten wieder aufzubauen.“

Publikum hält zur Stange

In der jetzigen Situation greifen staatliche Hilfen allerdings nicht. Umso motivierender ist für Markus Tanger die Solidarität, die die Nörgelsäcke in diesen kritischen Corona-Tagen erfahren: „Es freut uns, wenn man sieht, dass den Menschen in Ostthüringen und Westsachsen ‚ihr‘ Kabarett nicht egal ist.“ Mit satirischen Filmminiaturen und Videobotschaften ihrer legendären Bühnenfigur, der Rentnerin Isolde Schulze, versuchen die Nörgelsäcke, die verordnete Sommerpause zu überbrücken – bis es danach wieder heißen muss: Kabarett-Bühne frei! Denn die Zeit, um Kurt Tucholsky zu zitieren, „schreit nach Satire!“

