Meuselwitz

Immer wieder sind die Kohlebahner und der Kulturbahnhof Meuselwitz das Ziel dreister Kabeldiebe, die Kupfer zu Geld machen wollen. Auch am Wochenende war das Objekt wieder Schauplatz eines Einbruchs. Doch diesmal half der Zufall mit, dass der mutmaßliche Dieb nicht weit kam: Ein 34-Jähriger war in Meuselwitz aufgefallen, weil er mitten in der Nacht auf seinem Fahrrad eine größere Menge Kabel transportierte. Die Polizei hielt den Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr an. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Radler die Kabel aus dem Bahnhofsgebäude entwendet hatte, berichtete die Polizei. Das Beutegut wurde sichergestellt – gegen den Beschuldigten läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Von Kay Würker