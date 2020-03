Altenburg

Neuer Hingucker im Residenzschloss:Im Arbeitszimmer des letzten regierenden Herzogs steht wieder ein originaler Kachelofen aus der Zeit um 1870. Allerdings ist es nicht der Ofen, der auf einer historischen Fotografie des Arbeitszimmers zu sehen ist. Schlossvereins-Chef Frank Tanzmann Vorsitzender und Ausstellungsleiter Uwe Strömsdorfer (r.) präsentierten jetzt das gute Stück. Als sein Hersteller lässt sich Ernst Teichert aus Meißen nachweisen.

Der Ofen wurde in den 1980er-Jahren bei Abbrucharbeiten in Altenburg gesichert und war seitdem in Einzelteilen eingelagert. Den Wiederaufbau im Residenzschloss nahm die Firma Schenderlein aus Greiz vor. Der Ofen ist mit einer Warmwasserheizung ausgestattet. Im Inneren des Ofens befindet sich eine Heizungsschleife aus Kupferrohr, die den Kachelofen nun wieder wohlige Wärme abstrahlen lässt.

Mehr als 10 000 Euro für Aufstellung nötig

Um die Ausstattung des herzoglichen Arbeitszimmers zu vervollständigen und den Ofen wieder in seiner alten Pracht erstrahlen zu lassen, war eine Investition von 10 300 Euro notwendig. Der Altenburger Schlossverein übernahm die Kosten der Restaurierung und Aufstellung des Ofens in Höhe von 9100 Euro. Das technische Innenleben wurde vom Schloss- und Kulturbetrieb aus Eigenmitteln in Höhe von 1200 Euro finanziert.

Frank Tanzmann, Vorsitzender des Schlossvereins, zeigt sich über das Erreichte glücklich: „Besonderer Dank gilt dabei den Vereinsmitgliedern sowie den großen und kleinen Spendern, aber auch der guten Zusammenarbeit mit dem Schloss- und Kulturbetrieb.“

Von ovz