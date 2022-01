Käse ohne Milch? Eine Gößnitzer Manufaktur schafft vegane Alternativen

Gößnitz

Der essenzielle Bestandteil von Käse ist Milch. Ein tierisches Produkt. Und während sich vegetarische und vegane Fleischalternativen in den Kühlregalen stetig vermehren, ist der Blick ins alternative „Käse“-Regal manchmal noch ernüchternd. Bei Claudia Lahl aus Gößnitz sieht das anders aus. Sie produziert, zusammen mit ihrem Mann Uwe, in Handarbeit ein Produkt, das schmeckt wie Käse, aussieht wie Käse – und ganz ohne tierische Erzeugnisse auskommt.

Lange Tüftelei für ein schmackhaftes Ergebnis

Auf die Idee brachte Claudia Lahl der Sohn der Familie. Gegründet wurde „NaturWunderBar“ – so nennt sich die Manufaktur – 2015. Damals allerdings ohne die herzhaften Rundlinge, sondern mit Naturlikören. Zwei Jahre später machte Lahls Sohn den Vorschlag, sich an Käse-Alternativen heranzuwagen. Startschuss für die Experimentierphase: Neben dem Geschmack ist es auch die Konsistenz, die stimmen musste. Zu weich durfte er nicht sein, zu hart allerdings auch nicht. „Ich habe da viel getüftelt. Und dabei haben sich schließlich unsere drei Sorten herauskristallisiert“, erzählt Claudia Lahl. Optional gibt aber mittlerweile, je nach Saison und Idee, auch andere Sorten.

„NaturWunderBar“ – hier entsteht alles in Handarbeit. Quelle: Mario Jahn

Aber zurück zum Anfang: Mit den gelungenen „Protoypen“ ging es nach Leipzig, zur Ökofete. „Ein bisschen naiv war das, wir haben dafür nur 150 Stück produziert“, erinnert sich Uwe Lahl. „Bis zum Nachmittag waren die schon weg.“ Es schmeckte den Besuchern und war eine Bestätigung. Dann habe sich alles Schritt für Schritt entwickelt. Es entstanden Kontakte, unter anderem zum Besitzer von „Einfach Unverpackt“ in Leipzig, wo es die Lahl’schle Käsealternative tier- und plastikfrei zu kaufen gibt.

Großer Zuspruch bei der Ökofete

Die ersten „Väse“ – wie sie es auch nennen – entstanden noch in der heimischen Küche. Getestet wird dort noch immer, aber die Herstellung und Räucherung hat mittlerweile einen professionellen Ort gefunden. Musste sie auch, die Vorgaben dazu machten das Amt und die Lebensmittelkontrolle. Im Untergeschoss rechts geht es zur Lederwerkstatt von Uwe Lahl, links in die Produktionsräume für den Väse. Das Haus in Gößnitz wurde nach den Bedürfnissen umgebaut. Hier stehen die Kühlkammer und der Räucherofen, der letztlich für den würzigen, rauchigen Geschmack sorgt und das Produkt ausmacht.

Das fertige Produkt wird, beispielsweise nach Leipzig, auch unverpackt geliefert. Uwe Lahl zeigt in der Kühlkammer die Mengen. Quelle: Mario Jahn

Mittlerweile gibt es ihre vegane Alternative in einigen Unverpackt-Läden, in Leipzig, Jena und Chemnitz, aber auch in Berlin, Nürnberg oder Flensburg – und bestellbar im eigenen Shop. Vom Umfang reiche das. Mengen leisten wie eine große Kette, das schaffe man zu zweit nicht, sagt Claudia Lahl. „Mehr zu produzieren zieht wieder anderes hinterher“, ergänzt ihr Mann. Es bräuchte mehr Mitarbeiter, mehr Platz – und muss sich rentieren.

Die Konsistenz ist bissfest, die Rauchwürze schmeckbar. Quelle: Mario Jahn

Das wollen die beiden nicht. Stattdessen stehen sie zusammen selber ein paar Tage in der Woche in ihrer Produktionsküche. Claudia Lahl sorgt da für die richtige Mischung von Wasser, Kokosöl, Stärke, Gewürzen und dem typischen Firmengeheimnis. Uwe Lahl formt die Väse-Laibe, wiegt sie ab. Dann landen die Laibe zweimal für circa sieben bis acht Stunden im Rauchofen, stilecht mit Birkenholz angefeuert. Um die 360 Stück schafft man damit am Tag. Verpackung, Vermarktung und – beispielsweise für Leipzig – Lieferung kommen dazu.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und macht es noch Spaß? Es sei natürlich eine Arbeit, sagt Claudia Lahl zur Produktion des „Väses“. Sie habe aber schon immer gerne mit Lebensmitteln gearbeitet. Selber leben die Lahls übrigens nicht streng vegan. „Aber wir beschäftigen uns viel mit dem Thema“, sagt Uwe Lahl dazu. Dass es immer mehr Menschen werden, die sich ganz ohne tierische Produkte wie Eier, Milch oder eben Käse ernähren, geht an ihnen ja nicht vorbei. Er sagt, er selber greife mittlerweile auch öfter zum alternativen, beispielsweise fleischlosen, Produkt im Supermarkt.

Von Vanessa Gregor