Kalender zeigt Altenburg auf alten Fotos

Altenburg

Seit 2014 ist es eine schöner Brauch vom Altenburger Traditions-Verlag, einen Jahreskalender mit historischen Fotos der Skatstadt herauszubringen. In den zurückliegenden Jahren erinnerten die alten und nicht selten noch nie öffentlich gezeigten Fotografien an Themen – wie 200 Jahre Altenburger Bauernreiten, die Straßenbahn oder die städtische Industriegeschichte.

Seit 2014 regelmäßig

Jetzt hat Verleger Alexander Vogel die nunmehr siebente Kalenderauflage herausgegeben. „Ein festes Thema gab es bei der aktuellen Bildauswahl nicht, weshalb der Kalender den Namen Herzogtum Sachsen-Altenburg trägt“, so Vogel. Aber zu sehen seien wieder eine ganze Reihe von bislang noch unbekannten Fotografien, die aus Vogels Archiv oder von befreundeten Sammlern stammen. In zwei Formaten erschienen ist der Kalender, der wegen der seltenen Motive sowie der relativ geringen Auflage schon eine ganze Reihe von Sammlern hat. „Manche fragen wegen der Aufnahmen sogar nach Kalendern zurückliegender Jahre nach“, weiß Vogel.

Zwei Formate, geringe Auflage

Im Format A3 erschienen ist das Monatswerk in einer Auflage von 150 Exemplaren (Kosten 14,90 Euro), im kleineren A4-Format mit 100 Stück (8,90 Euro). Erhältlich ist der Kalender in der Schnuphaseschen Buchhandlung sowie direkt im Altenburger Traditions-Verlag in der Niemöllerstraße 3 in Altenburg.

Von Jörg Wolf