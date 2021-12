Rositz

Die Freiwillige Feuerwehr Rositz konnte kürzlich neue Ausrüstungsteile in Empfang nehmen. Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) übergab den Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung 20 dringend benötigte neue Helme. „Die Neuanschaffung war enorm wichtig, da der Versicherungsschutz für die alten Helme im nächsten Jahr ausläuft“, so Stange. Die Investition über 7100 Euro bestreitet die Gemeinde ausschließlich aus eigenen Mitteln.

Laut Ortsbrandmeister Stefan Kirchner ist die Lebensdauer der neuen Helme unbegrenzt, es sei denn, sie werden durch Stürze oder Flammenaufschlag in Mitleidenschaft gezogen. So wie er werden wohl einige der 18 Männer und 2 Frauen der Einsatzabteilung ihren alten Helm zu Hause in Ehren halten. Es seien Erinnerungen an besondere Einsätze mit ihm verbunden, erklärt der Ortsbrandmeister. In diesem Jahr ebenfalls neu angeschafft und bereits in Nutzung ist die Tagesdienstkleidung der kompletten Einsatzabteilung. Die 2100 Euro teure Investition wird teilweise vom Land Thüringen gefördert.

Neues Einsatzfahrzeug kommt 2022

Im kommenden Jahr erhält die Rositzer Feuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug. Es wird den mittlerweile 25-jährigen Einsatzleitwagen ablösen. Laut Stefan Kirchner verfügt das neue Fahrzeug über einen Funkarbeitsplatz und ist gleichzeitig für den Transport von sieben Kameraden ausgelegt. Da für Spezialfahrzeuge dieser Art üblicherweise lange Bestellzeiten bestehen, rechnet die FFW Rositz erst im dritten Quartal 2022 mit der Lieferung. Die Anschaffungskosten von 70 000 Euro werden von der Gemeinde allein gestemmt.

Von Dana Weber