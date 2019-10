Kammerkonzert würdigt Altenburger Logenhaus

Altenburg

Die Reihe der Kammerkonzerte in Altenburg hat wohl nun ihre endgültige örtliche wie zeitliche Heimat gefunden: am Sonntagvormittag 11 Uhr. Das ist insofern interessant, da Mitte der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine Matinee-Reihe des Landestheaters ihren Anfang nahm, die mit dem etwas einfältigen Slogan „Erst Musik – dann Klöße“ just zur gleichen Zeit die Musikfreunde in den Bachsaal des Residenzschlosses rief. Mitglieder des Orchesters boten Kammermusik der unterschiedlichsten Art und Sängerinnen und Sänger des Musiktheaters Lieder- und Arienprogramme, Die Zuschauer kamen zuhauf wie am vergangenen Sonntag auch und setzten damit den erfreulichen Trend der vergangenen Spielzeit fort: sonntags 11 Uhr ist beste Matinee-Zeit in Altenburg.

Dreiteilige Veranstaltung

In den Vorschauen der letztsonntäglichen Veranstaltung waren die Mitwirkenden alle benannt, auch einige Komponisten, aber kein exaktes musikalisches Programm, wohl aber der Hinweis, dass es um die Geschichte des Logenhauses gehe. Darum ging es wirklich und es ging um noch mehr. Ganze zwei volle Stunden dauerte die dreiteilige Veranstaltung.

Da wäre das eigentliche Kammerkonzert. Neun musikalische Beiträge umfasste es, von Hans Leo Hassler (1584–1612) bis Olav Kröger, geb. 1965. Im Einsatz dafür waren Barbara Böhm und Markus Dressler mit ihren Violinen, Christian Anghel mit seiner Viola, Eckhard Becker mit seinem Violoncello und quasi als Solistin Kathrin Osten mit ihren Flöten. Wenn man nach fast jedem Philharmonischen Konzert von der ausgezeichneten Qualität des Orchesters spricht, das in der 2. deutschen Orchesterliga ganz oben mitspielt, dann schlägt sich diese Qualität auch in den kleineren Konzerten wie eben in dem am vergangenen Sonntag nieder. Da hat jeder der Genannten seinen Anteil daran, aber besonders Kathrin Osten mit ihrem lupenreinen Spiel auf der Block- und Querflöte bei musikalisch höchst unterschiedlichen Werken.

Querschnitt durch 500 Jahre Musikgeschichte

Das Programm gibt einen Querschnitt durch 500 Jahre deutsche Musikgeschichte mit Schwerpunkt Altenburg regional. Im Zentrum steht Mozarts Flötenquartett D-Dur KV 285 aus dem Jahre 1777 mit dem wunderbaren 2. Satz, dem h-Moll-Adagio, traumhaft schön gespielt von Kathrin Osten. Beethoven gab es auch im Programm. Er selbst soll die Flöte nicht besonders gemocht haben und somit auch nicht seine Serenade op. 25 für Flöte, Violine und Viola. Daraus erklang der 3. Satz. Hätte er diese leichtfüßige Interpretation im Logenhaus gehört, hätte er seine Meinung gegenüber seinem eigenen Werk sicher geändert.

Von der Gabelentz-Nachfahren angereist

Im Hause von der Gabelentz auf Schloss Poschwitz wurde über Jahrhunderte hinweg nicht nur sprachlich und kunsthistorisch geforscht, sondern auch musikalisch komponiert. So u. a. auch von Henriette von der Gabelentz (1813–1892), von der eine Opernouvertüre zu hören war in einer Instrumentalfassung für dieses Ensemble von David Osten. Nachfahren der traditionsreichen Familie waren zu diesem Konzert angereist.

Musik von Komponisten aus dem Altenburgischen erklang von dem in Dobitschen geborenen und am Berliner Königshof zu Ehren gekommenen Johann Friedrich Agricola (1720–1774), von Friedrich Wilhelm Stade 1817–1902), Hofkapellmeister in Altenburg und Komponist von Orgel- und Klaviermusik, von Siegfried Stolte (1925–1991), Komponist und langjähriger Direktor der Altenburger Musikschule und von Olav Kröger, eine eigens für diese Veranstaltung geschriebene Sinfonietta, die der Flöte viele solistische Möglichkeiten gab.

Martin Großkopf verlässt die Bühne

In diese musikalischen Darbietungen abschnittsweise eingebettet war die Geschichte des Altenburger Logenhauses seit seiner Eröffnung im Jahre 1804. Martin Großkopf, einer der 1. Geiger im Orchester und langjähriger Konzertmeister der Altenburger Landeskapelle, Vertreter seiner Kolleginnen und Kollegen in Leitungsgremien des Theaters und einer der großen Charakterköpfe im Ensemble, beendet seine berufliche musikalische Laufbahn.

Für diese Veranstaltung hatte er sich noch einmal mächtig ins Zeug gelegt und mit viel Akribie die Geschichte des Logenhauses zusammen- und hier überzeugend vorgetragen. Kollegen fanden freundschaftliche Worte: Andreas Ebert sehr ungeordnet, Thomas Wicklein, sein musikalischer Chef und erster Partner bei allen bisherigen Faschingskonzerten als absolutes Gaudi-Duo, würdigte warmherzig das umfangreiche und erfolgreiche Wirken des Martin Großkopf.

Ein großer und beliebter Künstler verlässt die Bühne. Dank und Wünsche für ein noch langes gesundes und zufriedenes Leben begleiten ihn.

Von Manfred Hainich