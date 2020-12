Kampf gegen die weihnachtliche Einsamkeit im Altenburger Land

Altenburg

Es ist kein Geheimnis, dass Weihnachten, eigentlich eine Zeit der Besinnlichkeit und des Beisammenseins, für viele auch eine Zeit der Einsamkeit ist. Besonders im Jahr der Corona-Pandemie haben es einsame und hilfebedürftige Menschen schwer an den Feiertagen, schließlich wiegen Isolation von Gesellschaft und Familie schwerer denn je. Einige Einrichtungen im Altenburger Land haben jedoch trotzdem nach Wegen gesucht, zumindest ein bisschen Zusammensein in die Weihnachtszeit zu bringen.

Tafel sucht Süßigkeiten und Spielzeug

Die Altenburger Tafel hat sich seit Beginn der Pandemie zu einer noch wichtigeren Unterstützung für viele hilfsbedürftige Menschen in der Region entwickelt und sich bislang trotz Versorgungsengpässen ohne Schließung durch das Corona-Jahr gekämpft. Marion Beyer vom Betreiberverein Talisa ist stolz, dass trotz der wachsenden Zahl an Neuanmeldungen im vergangenen Jahr noch niemand unversorgt nach Hause gehen musste. Auch im aktuellen Lockdown hat die Tafel täglich von 9 bis 14 Uhr geöffnet; an Heiligabend von 9 bis 12 Uhr.

In der Weihnachtszeit wollen die Mitarbeiter den Leuten etwas Besonderes bieten, auch wenn die übliche Kinder-Weihnachtsfeier leider ausfallen muss. Trotzdem haben die Mitarbeiter der Tafel für jedes Kind ein Päckchen aus gespendeten Büchern, Puzzles oder Spielzeugen und Süßigkeiten gepackt und die Geschenke an die Besucher verteilt. „Wir haben rund fünfzig Geschenke gepackt, und die sind blitzschnell weggegangen“, sagte Tafel-Chef Peter Albrecht. Die übrigen Geschenke können nun für einen kleinen Obolus bei der Tafel erworben werden.

Kirchen haben offenes Ohr

Pfarrer Sandro Vogler betont, dass auch die Kirche immer ein offenes Ohr hat für diejenigen, die sich etwas von der Seele reden müssen. „Wir sind immer ansprechbar, telefonisch.“ In Einzelfällen wäre es auch möglich, sich persönlich für einen Spaziergang zu treffen, um den Kontakt unter verantwortungsvollen und hygienetechnisch sicheren Bedingungen stattfinden zu lassen. „Wir lassen niemanden im Stich.“ Die Telefonnummer von Pfarrer Sandro Vogler ist die 03447 4885146. Pfarrer Andreas Gießler ist unter der 03447 4884026 erreichbar.

Auch Tobias Quart, Leiter des Familienzentrums neben der Brüderkirche, setzt auf frische Luft, um für andere da zu sein. „Der Spaziergang ist für uns das Mittel der Wahl. Wir führen Beratung in Bewegung durch.“ Telefonisch erreichbar ist das Familienzentrum unter der 03447 4885144.

Päckchen und Briefe als Alternative

Auch im Pflegewesen müssen sich Patienten auf Corona-bedingte Einschränkungen zu Weihnachten einstellen. Liebgewonnene Traditionen wie das Adventssingen im Betreuten Wohnen des Magdalenenstifts oder die Weihnachtsfeier in der Lukasstiftung können in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Pflegekräfte wollen den Senioren aber trotzdem ein schönes Weihnachtsfest bereiten: „Jeder bekommt ein kleines Weihnachtspräsent, einen selbstgebastelten Engel und einen Weihnachtsbrief“, erklärt Pflegedienstleiterin Anja Sense.

Ähnlich verfährt auch die Altenburger Horizonte GmbH: Die Organisation veranstaltet jedes Jahr ein Weihnachts-Festessen für ihre Klienten und Menschen, die die Feiertage nicht allein verbringen wollen. Nach den aktuellen Corona-Regeln kann auch das diesmal nicht stattfinden. Stattdessen verschickt die Organisation zu Weihnachten Geschenke und Briefe mit einer wichtigen Botschaft: Weihnachten findet statt, egal ob nun im Lockdown oder nicht, und es muss deswegen nicht unbedingt schlechter sein.

