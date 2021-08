Kandidat Marco Thiele: „Es stört mich, wenn der Staat seine Bürger zu erziehen versucht“

Altenburg

Ein Lehrer für Latein und Geschichte, das weckt Klischees. Ist Marco Thiele einer, der anderen gern die Welt erklärt? Noch dazu ein Theoretiker? Der Altenburger lacht und schüttelt den Kopf. „Keins von beiden. Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch, der sich gern auch mal von den Argumenten anderer überzeugen lässt. Und ich versuche in meinen Fächern, dem Lehrstoff Leben einzuhauchen, was am besten durch praktische Gegenwartsbezüge gelingt. Schließlich“, macht Thiele deutlich, „sind die wichtigen Fragen, die die Menschen beschäftigen, doch zu allen Zeiten gleich. Und das Ziel sollte sein, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen.“

Parteieintritt erst 2017

So sind es nun auch Erlebnisse der Gegenwart, die Marco Thiele in die Politik geführt haben. Lange Zeit habe er das gar nicht vorgehabt. Er sei zwar schon immer ein liberaler Geist, sagt der 36-Jährige, aber erst 2017 trat er in die FDP ein. Danach kam ein Amt zum anderen: ab 2019 der Kreisvorsitz seiner Partei im Altenburger Land, ab diesem Jahr auch die Aufgabe als Beisitzer im Landesvorstand. Und nun die Entscheidung, für die FDP als Direktkandidat ins Rennen zu gehen. „Ich finde, wenn man etwas verändern will, muss man bereit sein, etwas dafür zu tun.“

Marco Thiele verließ Altenburg und kam wieder

Dabei würde Marco Thiele durchaus etwas fehlen, müsste er als Vollzeitpolitiker in Berlin den Lehrerberuf ruhen lassen. Er sei von Herzen gern Pädagoge, erzählt er. Weil es ihm Freude bereite, etwas zu vermitteln und Schülerinnen und Schülern gerade an den Stellen zu helfen, an denen es erfahrungsgemäß am häufigsten knirscht. „Ich hatte mit Latein früher meine Schwierigkeiten, es war eine Hassliebe. Deshalb kann ich nachvollziehen, wo die Probleme liegen.“

Am 226. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Quelle: RND

Thiele hat in Leipzig studiert, lebte eine Zeit lang in Halle, doch seit 2013 ist der gebürtige Altenburger, der in Meuselwitz aufwuchs und am Friedrichgymnasium Abi machte, zurück in der geliebten Heimat. „Ich mag diesen Landstrich sehr. Und die Menschen hier, die konservativ sind und herzlich, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt.“

Der Job in Thüringen blieb versagt

Gern würde Thiele hier auch unterrichten. Doch lediglich ein Jahr lang arbeitete er im Förderzentrum Erich Kästner. „Ich bin Gymnasiallehrer, und meine Fächerkombination gibt es eben nur am Gymnasium.“ Seine Bewerbungsschleife für eine Stelle im östlichsten Zipfel Thüringens läuft und läuft – bis sie Erfolg hat, lehrt der Altenburger im sächsischen Burgstädt.

Den Fahrtweg nimmt er in Kauf, um dort zu leben, wo er seine Wurzeln hat. Zusammen mit seiner Freundin und der neunjährigen Tochter. Die Natur ringsum nutzt er gern zum Wandern – sein liebstes Hobby, ein Gegenpol zum belebten Arbeitsalltag. In jüngeren Jahren sei er bei den Pfadfindern gewesen: „Ich habe ab 1998 die hiesige Gruppe mit aufgebaut.“ Marco Thiele blieb bei der Jugendbewegung, bis die Arbeit als Lehrer ihm dafür keine Zeit mehr ließ. Doch die Freunde aus diesen Tagen seien ihm erhalten geblieben.

Er liebt kontroverse Debatten

Überhaupt sind dem Protestanten Freunde sehr wichtig. Vor allem für gehaltvolle Gespräche. Marco Thiele bezeichnet sich selbst als leidenschaftlicher Diskutant über Ereignisse und Entwicklungen im Hier und Jetzt. „Gerade bei kontroversen Debatten möchte ich die Argumente der anderen erfahren. Um zu verstehen, warum sie eine andere Sichtweise haben als ich. Ich lasse mich auch überzeugen.“

Der Altenburger erwartet diesen offenen Geist ebenso von anderen. Das sei seine Grundüberzeugung: Respekt vor der Persönlichkeit des Gegenübers, ohne Vorurteile. Nichts bringe ihn mehr auf die Palme als Uneinsichtigkeit und ideologische Verbohrtheit. „In diesem Sinne stört es mich auch, wenn der Staat seine Bürger zu erziehen versucht, statt jedem seine freie Entfaltung zu ermöglichen und nur den Rahmen zu geben.“ Er finde, konstatiert Marco Thiele, dass sich Deutschland im Moment wegbewege von einem offenen, liberalen Bild. „Als Historiker kann ich sagen: Das ging schon oft in die Hose.“

Die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 194 Elisabeth Kaiser (SPD) Marco Thiele (FDP) Doreen Rath (Bündnis 90/Grüne) Bernd Ingo Nebeler (Einzelkandidat) Klaus-Dieter Illius (MLPD) Gebhard Berger (Einzelkandidat) Björn Harras (Die Linke) Volkmar Vogel (CDU) Stephan Brandner (AfD) Günther Langer (Die Basis)

Von Kay Würker