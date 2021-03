Altenburg

Der Kreiselternbeirat des Altenburger Land hat sich in einer Stellungnahme zur derzeitigen Lage an den Schulen wegen der corona-bedingten Einschränkungen und Schließungen geäußert. Dabei wird auch die Frage aufgeworfen, ob und wie es nach Ostern weitergehen kann und welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen. Kritik gibt es auch am Agieren von Landrat Uwe Melzer (CDU). Der Beirat wirft außerdem die Frage auf, ob dieses Schuljahr für diejenigen Schüler überhaupt als solches gewertet kann, die seit Beginn die Schule nicht ein einziges Mal von innen gesehen haben.

Viele Eltern freuten sich und seien erleichtert über die Aufrechterhaltung der Schulöffnungen, haben jedoch Bedenken, ob es dabei bleibt. Die Ministerien für Gesundheit und Bildung haben durch eine Liste von Vorschlägen deutlich gemacht, wie der Weg durch das restliche Schuljahr auch für das Altenburger Land aussehen könnte. Schließlich seien alle getroffenen Verfügungen eines Landkreises auch bei einem jüngst eingeräumten größeren Handlungsspielraum nach wie vor von der Zustimmung der Ministerien abhängig, heißt es.

Auf Schulstart nach Ostern jetzt vorbereiten

„Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate können wir uns vorstellen, dass die Infektionszahlen nach Ostern so hoch sind, dass unsere Schulen ohnehin wieder geschlossen bleiben“, erklärt der Beirat. Falls dies – hoffentlich – nicht so kommen werde, wäre es ratsam, sich spätestens jetzt auf eine Fortsetzung der Schulöffnungen anhand der von den Ministerien vorgeschlagenen Maßnahmen nach den Osterferien vorzubereiten.

„Dazu halten wir eine transparente Kommunikation für dringend notwendig.“ Dazu wird der Landrat gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass die zuständigen Stellen mit den betroffenen Schulen im Landkreis direkt in Kontakt treten, um Konzepte und Maßnahmen abzusprechen, die eine Öffnung der Schulen bis zum Ende des Schuljahres ermöglichen.

Schulen und Eltern nicht vor vollendete Tatsachen stellen

Da es aus Sicht der Elternvertretung Klärungsbedarf zu zahlreichen Sachverhalten gebe, sei es wünschenswert, die Schulleitungen und Elternvertretungen in den Prozess einer Konzepterarbeitung einzubeziehen „und diese nicht, wie so oft in der Vergangenheit, vor vollendete Tatsachen zu stellen.“ Es stünden viele Elternvertretungen bereit, sich aktiv in die Umsetzung von Maßnahmen einzubringen und die Interessen und Fragen der Eltern dabei zu vermitteln. „Leider bleiben entsprechende Anfragen beim Landrat stets unbeantwortet. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Möglichkeit eines direkten Austausches geschaffen werden könnte und bieten eine Vermittlung über den Kreiselternbeirat an“, heißt es.

Zur transparenten Kommunikation gehöre auch die Darstellung des Nutzens der verordneten Maßnahmen, damit deren Beitrag zur geöffneten Schule nachvollzogen werden kann. Die Bildungs- und Gesundheitsministerien schlagen unter anderem vor, mehrmals in der Woche freiwillige Tests an den Schulen durchzuführen. „Bis heute ist unklar, wer dafür die Kosten trägt und welche Stelle für die Beschaffung neuer Tests verantwortlich ist. Die Vorräte sind derzeit aufgebraucht, werden jedoch gleichzeitig als Voraussetzung zur Öffnung der Schulen gefordert.“

Mit einfachen Test für mehr Akzeptanz sorgen

Wichtig wäre auch zu wissen, welche Art von Tests zur Verfügung gestellt werden können. Leichter anzuwendende Tests haben – vor allem bei Kindern – eine größere Akzeptanz. Es gebe mittlerweile Spuck- und Lutschtests, die vorhandene Ängste zerstreuen können. Ein weiterer Vorschlag der Ministerien sei das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab Klasse 1. Unklar sei hier, um welche Art von Mund-Nasen-Bedeckungen es sich zu handeln hat.

Die Skepsis gegenüber Schnelltests und Mund-Nasen-Bedeckungen sei nach wie vor sehr groß: Hier fehle es vor Ort an geeignetem Aufklärungs- und Informationsmaterial, in dem deutlich wird, welchen Nutzen diese Maßnahmen bei einem „Quellfall“ innerhalb der Schule haben.

Schülerverkehr muss entzerrt werden

Für den Mindestabstand der Klassen 1 bis 4 fehlten in vielen Schulen die entsprechenden Räumlichkeiten. Die Bereitstellung von Mitteln zur Entzerrung des Personennahverkehrs und die Ausarbeitung entsprechender Konzepte für den Schülerverkehr „ist ebenfalls aus unserer Sicht dringend erforderlich. Wichtig finden wir ebenso eine Perspektive zur Schulöffnung ab der 7. Klasse im Wechselunterricht. Es gibt genügend Schüler, die in diesem Jahr keine Schule von innen gesehen haben. Vielen Eltern ist unklar, ob dieses Schuljahr überhaupt als solches gezählt werden kann.“

Von ovz