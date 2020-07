Kapellmeister Thomas Wicklein erhält den Kulturpreis der Stadt Altenburg 2020

Altenburg

Die Überraschung war groß und vor allem gelungen: Als Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) in der Pause zum Handy Griff und über die soeben vom Stadtrat getroffene Entscheidung informierte, war der Angerufene völlig perplex: Thomas Wicklein erhält den Kulturpreis der Stadt 2020. „Ich habe eine Weile gebraucht, um zu registrieren, dass der OB dran ist, denn es war eine für mich unbekannte Nummer“, erzählt der langjährige Kapellmeister des hiesigen Theaters. Doch dann habe er sich sehr gefreut über die Ehre, die ihm zuteilwerden soll, zumal er überhaupt nicht damit rechnete. „Ich dachte, man müsste dafür noch älter werden“, lacht der 61-Jährige.

Er ist der nunmehr zwölfte Träger des seit 1998 im Zwei-Jahres-Rhythmus vergebenen Preises. „Wir würdigen damit sein jahrzehntelange Wirken für die Altenburger Kulturlandschaft“, begründet die stellvertretende Vorsitzende Ursula Zippel ( CDU) den Vorschlag des Sozial- und Kulturausschusses. Im Ausschuss sei die Entscheidung genauso einstimmig gefallen wie dann im Stadtrat.

Anzeige

Geehrter ist eng mit der Region verbunden

„ Thomas Wicklein ist hochprofessionell, aber zugleich immer zu einem Spaß aufgelegt“, sagte der Oberbürgermeister in der Sitzung und brachte es damit auf den Punkt. Denn das ist das Markenzeichen des Geehrten, der sich als Künstler nicht im Elfenbeinturm „verschanzt“, sondern eng mit der Region, in der er seit über drei Jahrzehnten lebt und arbeitet, verbunden ist. So sind mit seinem Namen beispielsweise die Bauernhof-, Marstall- und besonders die legendären Faschingskonzerte verknüpft, die er allesamt federführend mit aus der Taufe hob. Er dirigiert sie nicht nur, sondern zeichnet zudem für die Moderation verantwortlich, schreibt sogar die Skripte und ist sich dabei selbst für keine noch so skurrile Kostümierung zu schade. Für das Publikum stets ein ganz besonderer Spaß. „Und für mich immer wieder eine Herausforderung. Denn wenn etwas schön geworden ist, dann erwarten die Leute, dass es im nächsten Jahr noch schöner wird.“

Weitere LVZ+ Artikel

Er selbst erinnert sich besonders gern an das Massensingen in Altenburg. Hunderte haben unter seinem Dirigat zu von ihm verfassten neuen Texten populärer Lieder vor der Bartholomäikirche zum 555. Prinzenraub-Jubiläum 2010 und zur Frühlingsnacht 2015 die bis dato größten Altenburger Massenchöre auf die Beine gebracht. „Ich hoffe, so etwas gibt es mal wieder“, sagt der Wahl-Skatstädter und vergisst nicht zu erwähnen, dass zum Gelingen solcher Veranstaltungen viele beitragen. Er sieht den Kulturpreis deshalb auch als Anerkennung für die Arbeit aller Beteiligten – vor und hinter den Kulissen.

Ist sich für keinen Spaß und keine Verkleidung zu schade: Thomas Wicklein – hier beim Faschingskonzert „Der Nächste bitte!“ im Theater Altenburg 2019. Quelle: Mario Jahn

Der gebürtige Mühlhausener erhielt seine musikalische Ausbildung in Orchesterdirigieren und Klavier an der Hochschule für Musik „ Franz Liszt“ in Weimar, belegte zudem Meisterkurse unter anderem bei Kurt Masur oder Rolf Reuter. Seit 1989 ist Thomas Wicklein als Kapellmeister am Landestheater Altenburg beziehungsweise am Theater Altenburg-Gera engagiert. Neben allen wichtigen Werken des barocken, klassischen und romantischen Repertoires, einer Vielzahl von zeitgenössischen Werken und Uraufführungen übernahm er die Einstudierung und Leitung von über 50 Opern, 20 Operetten und Musicals sowie von zahlreichen Ballettabenden. Er ist verheiratet und Vater von drei inzwischen erwachsenen, nicht minder musikalischen Töchtern.

Seit 1989 ist Thomas Wicklein Kapellmeister in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Wann der mit 2500 Euro dotierte Kulturpreis der Stadt Altenburg offiziell übergeben wird, steht noch nicht fest. Im Gespräch ist eine Veranstaltung im Theater zum Auftakt der neuen Spielzeit.

Übrigens: Die Handy-Nummer des Oberbürgermeisters hat sich Thomas Wicklein inzwischen gespeichert – damit er das nächste Mal gleich weiß, wer ihn da anruft.

Bisherige Preisträger 1998: Arturo Sergi 2000: Altenburger Folkloreensemble 2002: Peter Schnürpel 2004: Medardus Höbelt 2006: Felix Friedrich 2008: Joachim Roth 2010: Günter Witschurke 2012: Förderverein Altenburger Prinzenraub 2014: Ehepaar Helga und Ewald Dreßler 2016: Gemischter Chor Altenburg 2018: Schlossverein Altenburg 2020: Thomas Wicklein

Von Ellen Paul