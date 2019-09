Altenburg

Plötzlich krachte es an der Reichenbachschule: Eine kapitale Weide, die direkt an der Grundstücksgrenze zwischen Schule und Pohlhofpark stand, ist am Dienstag unvermittelt umgekippt und auf dem benachbarten Weg gelandet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam niemand zu Schaden. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Baum aufgrund des langanhaltenden Regens im aufgeweichten Erdreich den Halt verloren hat, teilte Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Nachfrage mit. Die Weide sei baumpflegerischen Maßnahmen zuvorgekommen, die an dem Gehölz in diesen Tagen geplant gewesen seien, da der Baum vorgeschädigt war. Aktuell finden umfangreiche Baumfällungen und -verschnitte im Pohlhof statt. Weitere umgestürzte Bäume im Zusammenhang mit den Regenfällen sind der Stadtverwaltung nicht bekannt.

Von Ellen Paul und Kay Würker