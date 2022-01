Die Leitung des Altenburg-Geraer Theaters hat die Nutzungsverträge für das Theaterzelt verlängert. Das geht aus einem Schreiben an die Belegschaft hervor. Nach aktuellem Stand wird die gesamte nächste und damit vierte Spielzeit in Folge im Interim am Großen Teich gespielt. Schuld sind Schäden im Dach über dem Zuschauerraum. Sie zu beheben, ist ein schwieriges Unterfangen.