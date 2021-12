Karin Haase – die Häkel-Oma von Altenburg macht Kinder und Senioren glücklich

Altenburg

Der Name ist Programm. So manches Unternehmen legt großen Wert darauf, dass diese Assoziation funktioniert. Aber eine Rentnerin? Und doch trifft der Slogan bei Karin Haase voll und ganz zu. Häkel-Oma wird die Skatstädterin liebevoll genannt, weil sie sich über all das definiert, was unter ihren geschickten Händen entsteht: Schnee- und Weihnachtsmänner, Disney-Figuren, Lebkuchenmänner, Elfen, Einhörner, Sandmännchen, Adventskränze und vieles andere mehr. „Eigentlich greife ich in jeder freien Minute zu Häkelnadel und Faden. Das ganze Jahr über, nicht nur zur dunklen Jahreszeit im Herbst und Winter. Es ist einfach mein Hobby und beileibe keine anstrengende Arbeit wie manche vermuten“, erzählt die 71-Jährige. Vor allem in einem Kindergarten und einem Seniorenheim im Wohngebiet Altenburg-Nord, wo sie auch selbst zu Hause ist, sind ihre Häkel-Arbeiten heiß begehrt.

Schneemänner, Pudel, kleine Figurengruppen und anderes: Die Kreationen, die Karin Haase häkelt, sind vielfältig. Quelle: Mario Jahn

Die Kleinsten und die Hochbetagten zu beschenken und auf diese Weise zu erfreuen – das macht Karin Haase erst seit wenigen Jahren, doch eigentlich strickt und häkelt sie schon ein halbes Jahrhundert. Ihre Großmutter hat sie als junges Mädchen dafür begeistern können. Und zu DDR-Zeiten waren es bei sieben Kindern weniger schmückende als notwendige Dinge, die sie fertigte: Mützen, Schals, Pullover, Decken. Vieles wurde gebraucht.

Doch selbst als die Kinder aus dem Haus waren, konnte Karin Haase nicht von der Handarbeit lassen. Allerdings waren sämtliche Verwandten und Freunde nach gewisser Zeit „versorgt“. Auch ehemalige Kollegen der gelernten Schneiderin, die aber nicht in ihrem Beruf, sondern zu DDR-Zeiten 25 Jahre bei der Reichsbahn arbeitete und wenige Jahre nach der Wende aus gesundheitlichen Gründen erwerbsunfähig wurde, waren ausreichend bedacht. Selbst das Personal im Uni-Klinikum Halle wurde bei einem Krankenhaus-Aufenthalt von ihr mit Häkel-Arbeiten beglückt.

Platzmangel – Arbeiten mussten verschenkt werden

Irgendwann meinte eine ihrer Töchter, dass es an der Zeit sei, die Arbeiten anderweitig zu verschenken – die Wohnung quelle ja förmlich über. Man fand in der Kindertagesstätte „Zwergenland“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo), deren Seniorenclub Karin Haase regelmäßig besuchte, einen dankbaren Abnehmer. „Das ist der Wahnsinn und jedes Jahr wieder ein Traum, was wir geschenkt bekommen“, so die Leiterin Kerstin Frühauf-Fiebig. Die 70 Kinder, ihre Eltern und die Erzieherinnen freuen sich immer wieder aufs Neue. Zudem häkelt sie für das Projekt „Inka“ der Awo Altenburg ­­– es steht für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung – Babyschühchen. „Karin Haase hat es wirklich verdient, mal in der Zeitung gewürdigt zu werden“, findet nicht nur Kerstin Frühauf-Fiebig.

Bewohnerin Monika Vincenz (r.) freut sich gemeinsam mit Teamleiterin Kristina Naske im DRK-Seniorenpflegeheim über die tollen Sachen. Quelle: Mario Jahn

Inzwischen gibt es sogar einen weiteren „Großabnehmer“. Im Vorjahr nämlich las die Pensionärin vom Aufruf des DRK-Seniorenpflegeheims „Albert Schweitzer“ mit der Bitte um Spenden für die Bewohnerinnen und Bewohner, die gerade von der ersten Corona-Welle schwer getroffen und weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten waren, sich über Zuwendung jedweder Art riesig freuten. „Wir waren hin und weg. So viele schöne Sachen, jedes ein Unikat“, erinnert sich Kristina Naske, Teamleiterin Therapie- und Betreuung im Heim. „Als Dankeschön haben wir Frau Haase dann zum Sommerfest eingeladen, damit sie uns auch mal kennenlernt.“ Vor wenigen Tagen nun war zu den Weihnachtsfeiern im Heim der Gabentisch erneut reichlich mit Häkelsachen gedeckt. Besondern beliebt sind Deko-Artikel aller Art und die kleinen Behältnisse zum Verstauen eines Taschentuches.

Einfach aus dem Hut zaubert Karin Haase die zahlreichen, so ganz unterschiedlichen Sachen allerdings nicht. Sie kauft sich Bücher oder wird auf entsprechenden Seiten im Internet fündig, lädt sich die Vorlagen runter. Und alles, was sie fertigt, verschenkt sie. „Ich freue mich darüber, wenn ich Freude bereiten kann“, sagt sie. Erst jüngst las sie ein herzliches Dankeschön vom „Zwergenland“ bei Facebook. Eine ziemlich fitte Häkel-Oma, möchte man meinen.

