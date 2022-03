Altenburg

Zwei Stunden, mehr Zeit hatten Karina und ihre Familie nicht, um ihr Zuhause in Kiew zu verlassen, als sie evakuiert wurden. Ohne ein wirkliches Ziel seien sie dann losgefahren, mit Bussen Richtung polnische Grenze. Putins Krieg in der Ukraine hat sie aus ihrem Zuhause gerissen.

In Altenburg übersetzt Theresia Luschka, was Karina erzählt. Luschka hat Russisch studiert und spricht es, lebte selber ein Jahr in der Ukraine und arbeitet als Koordinatorin der Hilfsangebote für die Stadt Altenburg. Karina und ihre Familie kennt sie schon. Seit etwas mehr als einer Woche sind sie, ihre beiden Kinder und ihre Mutter, in Altenburg. Untergebracht in einer Ferienwohnung. Karina erzählt, wie sie sich auf den Weg gemacht haben zur Grenze, nach der Evakuierung. Zwischen den Ländern, der Ukraine und Polen, hätten sie zwölf Stunden ausharren müssen. Ohne Toilette, ohne Sitzmöglichkeiten. Es sei alles durcheinander gewesen – eine Ausnahmesituation. Dazwischen: Die Flüchtlinge, Grenzposten und Hilfsorganisationen. Schließlich in Polen, trafen sie den Altenburger Hilfskonvoi, spontan fuhren sie mit. Deutschland, übersetzt Luschka Karina, war nicht das Ziel. So eines habe es gar nicht gegeben.

Markt 2 ist Hilf- und Begegnungszentrum

Während sie erzählt, spielen ihren beiden Kinder, vier Jahre alt, auf einer Decke. Jemand hat Rucksäcke gepackt, gefüllt mit Spielzeug und Süßigkeiten und sie gespendet, erzählt Luschka. Die neue Barbie hat es Karinas Tochter angetan. Ihre Mutter, Larissa, schaut sich derweil um, sucht Kleidung für die Kinder heraus. Alles, was sich im Markt 2, der ehemaligen Sparkassen-Filiale am Markt, befindet, sind Spenden. Kostenlos für die Geflüchteten zur Auswahl. Kinderschuhe und Kleidung, Hygieneartikel oder Babynahrung. Auch ein paar Möbel sind bereits da. Die, sagt Theresia Luschka, werden jetzt ganz dringend gebraucht. „Die Wohnungen und Unterkünfte in der Region sind zum Teil noch leer“, so Luschka. „Alles, was hier zu finden ist, ist kostenlos“, erklärt sie weiter. „Die Geflüchteten haben hier selten Geld oder es ist hier nichts wert.“

Die Zukunft ist ungewiss

Während die Kinder spielen, wirken sie fast sorglos. Das täuscht, sagt Luschka. „Auch sie verstehen, was passiert ist. Und sie fragen oft, wann geht es wieder nach Hause?“ Eine Frage, die ihre Mutter, Karina, nicht beantworten kann. Es ist emotional, als sie über ihre Heimat spricht, und heute sei es besonders schwer. Erst gerade habe sie Bilder im Fernsehen gesehen, berichtet sie. Eine Metro-Station ganz in der Nähe ihrer Wohnung wurde angegriffen. Dort suchen die Menschen derzeit Schutz. Karina hat noch Kontakt zur ihrer Tante, sie wollte nicht gehen. Sie telefonieren, wenn es geht. „Aber sie weinen dabei sehr viel,“ übersetzt Theresia Luschka. Als Karina Tränen in den Augen hat, tröstet sie.

Kleidung gibt es mittlerweile genug – gebraucht werden nun Möbel. Quelle: Mario Jahn

Theresia Luschka scheint wie das Herz des Hilfszentrum. Sie koordiniert und informiert, auf russisch und deutsch. Das Gespräch unterbricht daher zwischendurch. Eine Frau kommt rein und fragt, ob sie die gesammelten Akkus, aus der Schule, abgeben kann. Die sind für den Konvoi, der Freitag ein zweites Mal aufbricht. Eine andere Frau bringt schnell ein paar Hygieneartikel vorbei und eine Mutter mit ihrem Sohn, auch aus der Ukraine geflüchtet, schaut sich nach dem um, was sie gerade braucht.

Große Hilfsbereitschaft der Altenburger

Die Hilfsbereitschaft der Altenburger ist groß. Das zeigen die vielen Spenden. Dafür ist Karina dankbar, erzählt sie. Aber gleichzeitig ist es ein Gefühl von Ohnmacht, was die 44-Jährige mit sich trägt. Ihr Schicksal und das der Familie, alle Entscheidungen, Finanzielles – es liegt derzeit nicht in ihren Händen. Sie muss anderen vertrauen und sich auf sie verlassen. Doch: Sie würde gerne etwas zurückgeben, betont sie. Die Situation, merkt man im Gespräch, ist für die Familienmutter nicht einfach. Und da sind viele Fragen und Unsicherheiten: Wie wird es weiter gehen, geht es irgendwann wieder zurück nach Kiew? Gibt es dort noch ein Zuhause? Karina ist sichtbar mitgenommen, gleichzeitig wirkt sie resigniert.

„Es zieht sich einfach sehr“, sagt Theresia Luschka im Hinblick auf die soziale Frage. Da geht es um die Registrierung, um erste finanzielle Hilfen vom Staat und eben Möglichkeiten, arbeiten zu gehen. Theresia Luschka betreut die ankommenden Ukrainer und Ukrainerinnen auch in diesen Bereichen. Derzeit ist aber noch wenig möglich. Sprachkurse oder Kita – ohne die richtigen Anträge und, das lässt Luschka durchblicken, die Signale von den Behörden stehen die Geflüchteten derzeit auf der Stelle.

Bewegen wird sich am Freitag der zweite Hilfskonvoi des Aktionsbündnis „Soforthilfe Ukraine Altenburg“ Richtung Ukraine. Mitinitiator Thomas Wolf war schon bei der ersten Fahrt dabei, als Karina und ihre Familie mit zurück fuhren. Dieses Mal wollen sie es etwas anders angehen. Tagsüber ankommen, zum Beispiel. „Und dann dort auch mit den Menschen reden und ihnen erklären, was wir machen“, sagt Wolf. Theresia Luschka fährt dieses Mal ebenfalls mit, ehrenamtlich und als Übersetzerin. Die Fahrzeuge stellt die Feuerwehr Glauchau, Wolf ist dort Mitglied. Da sei auch ein Dank drin, sagt er. Die Stadt und die Feuerwehr, die Kameraden, die seien sehr schnell und unbürokratisch an die Sache herangegangen. Seitens des Altenburger Landes dagegen bleiben die Fahrzeuge des Landratsamtes weiter stehen. Wolf wünscht sich mehr „Energie“ aus dieser Richtung. Zumindest Wohnungen hat das Amt nun angemietet.

Sachspenden können in der ehemaligen Sparkasse neben dem Altenburger Rathaus täglich zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abgegeben werden. Benötigt werden derzeit auch Möbel und Einrichtungsgegenstände!

Friedrichgymnasium spendet 4000 Euro Es war eine kurze Zeit, aber von Erfolg gekrönt: Innerhalb weniger Tage organisierten die Schüler und Schülerinnen des Altenburger Friedrichgymnasiums Spenden für die Menschen der Ukraine und die Initiative Altenburger Ukrainehilfe um Thomas Wolf. Mitgemacht haben alle, erklärt Maja Hermsdorf, Schülersprecherin am Gymnasium. Schüler, Eltern und Lehrer haben gesammelt. Zusammengekommen sind am Ende rund 4000 Euro, die am Mittwoch an Thomas Wolf übergeben wurden. Und auch innerhalb der Schule setzt man sich für den Frieden ein. Die Schüler und Schülerinnen haben Friedenstauben gebastelt. Sie hängen nun im Treppenhaus der Schule und sollen ein Zeichen für den Frieden sein.

