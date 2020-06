Karl Heymann – ein Altenburger Original wird 75

Altenburg

Urgestein, Tausendsassa, Hans Dampf – es gibt wohl kaum eine volkstümliche Beschreibung für den ewig rastlosen Karl Heymann, die er nicht schon einmal über sich gehört oder gelesen hätte. Bereits als Dreizehnjähriger war er der festen Überzeugung, dass als Ansager für das jährlich stattfindende Schulprogramm nur ein Schüler infrage käme – nämlich er! Und sowohl das Lehrerkollegium als auch die 250 Schüler seiner Eibenstocker Schule bestätigten diese Annahme durch einen begeisterten Applaus.

So war Karl Heymann natürlich auch dabei, als DEFA-Regisseur Konrad Wolf 1958 in der Eibenstocker Region den Film „Sonnensucher“ drehte und Statisten gesucht wurden. Nach der Forstarbeiterlehre und gelegentlichen Gastspielen in einer Laientheatergruppe stieß Heymann schließlich bei der Nationalen Volksarmee auf das Metier, das seinen Intentionen am meisten entsprach – Kabarett. „Den Leuten, mitunter auch einmal den Vorgesetzten, den Spiegel vors Gesicht halten: satirisch, spöttisch, ironisch. Das war genau mein Ding“, erinnert sich Karl Heymann mit spitzbübischer Genugtuung an diese Zeit.

1972 zog er nach Altenburg

1972 zog er aus beruflichen Gründen nach Altenburg. Und ein Amateurkabarett war‘s dann auch, das ihn in der Stadt sofort heimisch werden ließ: „Die Signalisten“ am Klubhaus der Eisenbahner. Die Anleitung durch Schauspieler Bert Franzke war für Karl Heymann ein wahrer Glücksfall – zum ersten Mal mit einem Profi zusammenarbeiten! Figuren nur skizzieren, Spannung erzeugen und die Pointe präzise setzen, das waren die handwerklichen Elemente, die ihn Bert Franzke gelehrt hat und die Karl Heymann gleich an die Schüler seines Nachwuchskabaretts weitergeben konnte.

Karl Heymann (2.v.r.) bei einem Auftritt mit den „Signalisten“ 1977. Schon kurz nach seinem Umzug nach Altenburg war er Teil dieses Kabaretts geworden. Quelle: Mario Jahn

Bis schließlich 1980 eine völlig neue Runde im regionalen künstlerischen Volksschaffen eingeläutet wurde: die Gründung des Altenburger Folkloreensembles. Was auf den ersten oberflächlichen Blick wie eine der üblichen administrativen Kampagnen aussah – Altenburg sollte für die „Tage der Volkskunst des Bezirkes Leipzig im Palast der Republik 1981“ unter anderem örtliche Traditionen angemessen präsentieren – wurde für das Altenburger Land zu einer erfolgreichen Fügung, denn Kulturverantwortliche, Berufs- und Amateurkünstler aller Couleur hatten sich auf das Ziel einschwören lassen, die Altenburger Kulturlandschaft um eine besondere Nuance zu bereichern: eben um dieses Folkloreensemble.

Ein Naturtalent im Folkloreensemble

Die Rolle, die Karl Heymann im Ensemblegefüge spielte, beschreibt der ehemalige Dramaturg, Regisseur, Sänger und Schauspieler des Altenburger Theaters Wolfgang Langner, der lange Zeit mit dem Folkloreensemble zusammengearbeitet hat: „Er war ja auf irgendeine Weise schon schauspielerisch vorbelastet – eine Art Naturtalent. Er war einer, der sich über das, was er spielen, darstellen sollte, bis ins Detail Gedanken machte. Er war mit Feuereifer bei der Arbeit.“

Karl Heymann lässt beim Altenburger Folkloreensemble seinem schauspielerischen Talent freien Lauf. Quelle: Mario Jahn

Und Wolfgang Langner illustriert das anhand einer Episode. „Für ein Gastspiel mit dem Folkloreensemble in der CSSR hatte Karl Heymann seinen Part (für eine Conference) ins Tschechische übersetzen lassen, auswendig gelernt und dann vorgetragen. Dazu gehört viel Fleiß, das schüttelt man nicht aus dem Ärmel. Der Erfolg war enorm. Es war seine Bereitschaft, auch mal was ganz Außergewöhnliches zu wagen.“

Ein Malcher wie aus dem Buche

Und wer Karl Heymann einmal in seiner Malcher-Tracht erlebt hat, die obligatorische Tabakspfeife im Mundwinkel, der könnte schon auf den Gedanken kommen, dass da die Malcherplastik von den Altenburger Bahnsteigen Modell gestanden haben könnte.

Zumal auch Karl Heymanns Heimatdialekt, der durch die Grenzlage Eibenstocks sowohl durch Elemente des erzgebirgischen als auch des vogtländischen Dialekts geformt wurde, der Altenburger Mundart sehr nahekommt. Und dass Karl Heymann das Altenburger Land bei Gerd Rubenbauers ARD-Witzestadl „Gaudimax“ in der traditionellen Malcher-Tracht vertrat, gehört zum Ehrenkodex eines überzeugten Folkloristen.

Unterwegs mit Reisegewerbekarte

Etwas tiefer musste er allerdings bei anderen Auftritten in den privaten Kostümfundus greifen. Zum Beispiel, als er „frech wie Oskar“ als Maskottchen des Leipziger Paunsdorf Centers auf Werbetour ging oder als Leierkastenmann bei traditionellen Stadt- und Dorffesten für eine volkstümlich-zünftige Unterhaltung sorgte. Ab 1995 war das sein Broterwerb: als Selbstständiger mit einer amtlich bestätigten Reisegewerbekarte für „Alleinunterhalter, Promotion, Werbung für Firmen“.

Für das Leipziger Paunsdorf Center mimte er das Maskottchen Oskar. Quelle: Mario Jahn

Und Karli, dem Luftballontiere faltenden Clown, gehören natürlich vor allem die Herzen der Kinder. „Als Großvater weißt Du doch genau, wie Kindergemüter ticken“, sagt er, der inzwischen dreifache Opa mit zwei Söhnen und zwei Töchtern. „Da sehe ich beispielsweise, wie die modernen Erziehungsprinzipien eines jungen Elternpaares bei ihrem Sohn völlig wirkungslos verpuffen: ein kurzes Winken von mir, ein kleiner Scherz, ein Luftballonfisch – und schon ist die Kinderwelt wieder in Ordnung.“

Der Hofnarr bei den Prinzenraub-Festspielen

Nun ist der Sprung vom Clown zum Narren nicht allzu weit – und der Welt den Narrenspiegel vors Gesicht zu halten, gehört ja seit jeher zu den vornehmen Pflichten des Kabarettisten. Also war die Rolle des Hofnarren bei den Altenburger Prinzenraub-Festspielen wie für Karl Heymann gemacht. „Natürlich nahm ich mir in dieser Rolle auch gewisse Narren-Freiheiten heraus – schließlich sind Regieanweisungen das eine, aber meine spontanen Einfälle und Gedanken das andere“, gesteht er mit vielsagendem Augenzwinkern.

Beim Altenburger Prinzenraub – hier 2009 – unterhielt er als Hofnarr das Publikum. Quelle: Mario Jahn

Nachdem 2011 die Prinzenraub-Festspiele im großen Stile aufgegeben worden sind, fanden sich zum Glück für die Stadt im Traditionsverein Altenburger Prinzenraub engagierte Darsteller, die mit großer Spielfreude und rührigem Engagement die Ereignisse jener Sommernacht des Jahres 1455 wieder auf die Bühne brachten. Und natürlich auch wieder mit dabei: Karl Heymann.

Eine Rolle im Spielfilm

Wie schon so oft in der Altenburger Geschichte: Die Stadt sollte 2008 wieder Drehort für einen Spielfilm werden – „Der Mond und andere Liebhaber“. Karl Heymann bewarb sich um eine Rolle, die er auch bekam: Koch in einer Sportlerkneipe. Vor der Kamera stand er ja bereits: Das Altenburger Amateurfilmstudio hatte mit ihm sowie den Schauspielern Bert Franzke und Peter Reinhardt die Spielfilmminiatur „Bilanz im Keller“ gedreht. Drei Arbeiter einer typischen DDR-Brigade, eingeschlossen in einem Abrisskeller, machen sich da so ihre Gedanken zu Leistung, Pflicht und Verantwortung.

In „Der Mond und andere Liebhaber“ musste sich der Koch auch so seine Gedanken machen, und zwar über die Existenz eben jener Kneipe, aber gemeinsam mit Hanna, der Wirtin, gespielt von Katharina Thalbach. „Natürlich war ich neugierig und aufgeregt, immerhin: Katharina Thalbach! Aber selbst das ständige Wiederholen von Szenen und Einstellungen macht mit einer solchen, sympathischen, filmerfahrenen Partnerin richtig Spaß.“

Futterschroter in Altenburger Tracht

Wird Karl Heymann nach seinen weiteren Passionen gefragt, kommt sofort und kategorisch: „Die Futterschroter aus dem Altenburger Land.“ Als er im Februar 1996 von den 1. Deutschen Meisterschaften im Mähen mit der Sense in Enzklösterle las, gab es für ihn kein Halten: Mit zwei weiteren Sensen-Männern und einer Sensen-Frau aus dem Altenburger Land vertrat Karl Heymann die Thüringer Farben in der Schwarzwaldgemeinde – natürlich folkloristisch in Altenburger Trachten.

Beim Tag der Altenburger 2018 war er als Futterschroter mit von der Partie. Quelle: Mario Jahn

Die folgende Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften hatte für Karl Heymann zwei Konsequenzen. Erstens: Er musste durch eine geeignete Trainingsmethodik an seiner Bauchmuskulatur arbeiten. Und zweitens: Thüringen brauchte unbedingt eine eigene Landesmeisterschaft, die dann auch im Mai 2002 unter dem Motto „Gut gedengelt ist schon halb gewonnen!“ stattfand. Die 1. Thüringer Meisterschaft im Mähen mit der Sense“ – organisiert von Karl Heymann und den Futterschrotern.

Seine Frau hält ihm den Rücken frei

Seiner Frau Irmgard verdankt er viel. Ist sie es doch, die ihm nicht nur bei derartigen Veranstaltungen zur Seite steht, sondern auch sein privates Entwickeln neuer Figuren und sein Einstudieren neuer Texte kritisch begleitet und die ihm den Rücken freihält, wenn er wieder mit den Futterschrotern auf Tour geht, um sich auf Dorf- und Volksfesten, wie dem Altenburger Bauernmarkt, beim Sensendengeln über die Schulter schauen zu lassen.

„Dengeln ist Präzisionsarbeit: Scharf wie ein Rasiermesser muss die Sense sein“, erläutert Karl Heymann, während er das Sensenblatt nach althergebrachter Art fachmännisch mit dem Hammer auf einem Dengelbock bearbeitet.

Ob er nun als Pfleger des ländlichen Brauchtums geschätzt wird oder als traditionsbewusster Mundartsprecher oder ob er als vorwitziger Humorist und Gaukler bezeichnet wird, eins ist Karl Heymann auf jeden Fall – ein Altenburger Original.

