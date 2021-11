Karnevalssaison im Altenburger Land fällt auch in diesem Jahr fast gänzlich flach

Rositz/Lucka/Altenburg

Karnevalsfans im Altenburger Land müssen wieder stark sein und die erneute Enttäuschung verkraften: ein großes „Helau“ wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Nichtöffentliche Schlüsselübergabe in Rositz

Der Karnevalclub Rositz plant eine kleine Veranstaltung im engsten Kreis. „Wir machen im Sinne des Brauchtums nun definitiv eine Schlüsselübergabe am 11.11.“, so Holger Markowski, Präsident der Rositzer Narren. „Diese ist nichtöffentlich und daher ohne Publikumsverkehr.“ Alle Mitglieder inklusive Fahne werden um 17.11 Uhr ins Kulturhaus „Völkerfreundschaft“ in Rositz einmarschieren. Anschließend werden vom Präsidenten des Clubs sowie vom Bürgermeister Steffen Stange ein paar Worte gesprochen. „Unsere Tanzgruppen werden noch zwei Darbietungen zeigen und dann machen wir die symbolische Schlüsselübergabe. Danach wird das Motto der nun 56. Saison verkündet.“ Die zum Programm zählende Abendveranstaltung mit den Vereinen „KC Birke Lucka“ und dem „Wintersdorfer Faschingsclub“ kann aufgrund der neuen Allgemeinverfügung des Landratsamtes erneut nicht durchgeführt werden. Diese fand seit über zehn Jahren am Sonnabend nach dem 11.11. mit einem bunten Programm aus allen drei Vereinen statt.

Luckaer Karnevalsclub muss geplante Veranstaltungen absagen

Auch der Luckaer Karnevalsclub (LKC) muss seine geplanten Veranstaltungen schweren Herzens absagen. Die Eröffnung zum 40. Jubiläum des LKC sollte ursprünglich gemeinsam mit dem Karnevalsclub „Birke“ am 11.11. stattfinden. Auch dem wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir mussten die Karnevalseröffnung absagen“, so Reinhard Klett, Präsident des LKC. „Die Auflagen der neuen Regeln lassen uns keinen Spielraum, um Fasching zu feiern.“ Nachdem der Karneval bereits im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, waren die Luckaer Narren frohen Mutes und voller Elan, in die Jubiläumssession „40 Jahre LKC“ zu starten. Schon seit vielen Wochen liefen die Vorbereitungen. Die programmtechnischen und die umfangreichen organisatorischen Veranstaltungsplanungen hatten schon viel Zeit in Anspruch genommen. Hygienekonzepte wurden erstellt, notwendige Genehmigungen erteilt. Der Aufwand vergebens, die Enttäuschung riesengroß.

Faschingsverein „Motor Altenburg“ will alte Tradition wieder aufleben lassen

Lediglich der Verein Faschingsverein „Motor Altenburg“ führt zum Karnevalsauftakt am 11.11. den sogenannten „Rathaussturm“ durch. Am Donnerstag um 11.11 Uhr möchten die Motor-Narren diese alte Tradition wieder aufleben lassen: Das Rathaus wird gestürmt! „Allen voran wird unser Präsident den Weg in die Machtzentrale der Stadt suchen, um dem Oberbürgermeister André Neumann den Schlüssel zum Rathaus abzunehmen und damit die gewohnte Ordnung während der Fünften Jahreszeit außer Kraft zu setzen“, berichtet Motor-Vizepräsidentin Danny Heindl. Ab 11 Uhr trifft sich die Narrenschar. Pünktlich um 11.11 Uhr wird es Kampftanzdarbietungen des Vereins und die Androhung drastischer Maßnahmen geben. „Wie der Altenburger Oberbürgermeister seinen Sitz verteidigt und wer als Sieger das Schlachtfeld verlässt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird es bunt, laut und unterhaltsam“, kündigt die Vizepräsidentin das Vorhaben an. „Alle Faschingsfreunde sind herzlich eingeladen, vor dem Rathaus ordentlich auf die Pauke zu hauen und die Entmachtung des Stadtoberhauptes zugunsten einer närrischen Diktatur zu fordern.“ Das darf auch gerne im Kostüm geschehen. „Auf dem Markt sollte genügend Platz für ausreichend Abstand sein – und hat man zum Fasching nicht schon immer Masken getragen?“

Von Mary Anne Härtling