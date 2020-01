Karten, Kuchen, Kräuter: Das Altenburger Land präsentiert sich auf der Grünen Woche

Berlin/Altenburg

Frisches Obst und heilende Kräuter, Kartenspiele und Playmobilfiguren, Landschaft, Kultur und Geschichte: Das Altenburger Land steht für vielfältige Erlebnisse. Die Botschaft kommt an – hundertfach, noch bis zum Ende dieser Woche. Denn der Landkreis präsentiert sich auf der Grünen Woche in Berlin, erstmals in Form eines Hofladens.

Diverse Direktvermarkter aus der östlichsten Region Thüringens bringen das Publikum auf den Geschmack, sei es mit Huckelkuchen aus Altenburg oder Straußenwurst aus Hartha. Und alle zwei Tage wechselt der Schwerpunkt der Präsentation: Zum Messeauftakt am Wochenende etwa war der Thüringer Interessenverband Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen vor Ort, der im Altenburger Land das landesweit zweitgrößte Anbaugebiet für Gewürz- und Heilpflanzen unterhält und zum Kräuterquiz einlud.

Dagmar Porzig vom Thüringer Interessenverband Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen erläutert Ministerpräsident Bodo Ramelow (l.) im Beisein von Landrat Uwe Melzer diverse Kräuter. Quelle: Landratsamt Altenburger Land

„Der Besucherandrang ist groß“, berichtet der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Michael Apel, aus der Erfahrung der ersten Messetage. „Am Samstag und Sonntag kamen vor allem Familien. Das sind potenzielle Touristen.“ Die sicherten sich unter anderem Messe-Rabatte auf Buchungen. Aber auch diverse Politiker aus Berlin und Erfurt wurden schon gesichtet – am Sonntag zum Beispiel Thüringens Umweltstaatssekretär Olaf Möller, am Sonnabend Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Während der ersten Messetage auf der Grünen Woche dicht umlagert: der Hofladen mit Produkten von Direktvermarktern aus dem Altenburger Land. Quelle: Landratsamt Altenburger Land

Der Landkreis-Auftritt auf der Grünen Woche währt noch bis zum 26. Januar. In den nächsten Tagen werden, neben Fachpublikum, vor allem Senioren erwartet, die organisierte Busreisen zur Messe gebucht haben.

Von Kay Würker