„Katastrophal“: 2020 – schwarzes Jahr für Altenburger Tourismus

Altenburger Land

Einfach mal raus, etwas anderes sehen: Ab Donnerstag haben Individualtouristen im Altenburger Land seit langem mal wieder gute Karten. Weil die Inzidenz im Landkreis unter 100 gesunken ist, dürfen Ferienwohnungen und Campingangebote wieder öffnen. Ein Lichtblick für den Tourismus, denn die Pandemie hat in diesem Bereich tiefe Spuren hinterlassen. Umso mehr dürften sich Campingplatz- und Ferienwohnungsbetreiber über die ersten Gäste seit Monaten freuen. Denn Lisa Piller von der Tourismus-Information Altenburger Land beschreibt das Jahr 2020 aus Sicht des Tourismus mit nur einem Wort: „Katastrophal.“ Die kürzlich veröffentlichte Statistik des Landesamtes für Statistik Thüringen zeigt schwarz auf weiß, wie niederschmetternd das vergangene Jahr für die Touristikbranche war.

„2020 haben wir ziemlich gut angefangen. Januar, Februar und bis in den März hinein. Auch von Juni bis September waren wir fast wieder auf Vorjahresniveau mit den Zahlen. Aber den Verlust vom Frühjahr und ab Mitte Dezember konnten wir nicht mehr aufholen“, erklärt Lisa Piller.

Wer nach Altenburg kam, blieb länger

Sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen im Landkreis, Camping nicht mit eingerechnet, bewegen sich die Zahlen aus dem Jahr 2020 auf dem niedrigsten Level seit fünf Jahren. 32 274 Gäste kamen über das Jahr im Altenburger Land an, rund 34 Prozent weniger Gäste als im vorangegangenen Jahr. Interessant dabei ist, dass die Übernachtungen etwas weniger, um circa 30 Prozent, eingebrochen sind: 2020 waren es zwar weniger Gäste, die einen Teil ihres Urlaubs im Landkreis verbringen wollten – aber wenn sie schon mal da waren, blieben sie tendenziell länger. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg von 2,1 Tagen im Jahr 2019 im Folgejahr auf 2,3 Tage.

Nur ein verschwindend geringer Anteil an ausländischen Gästen

Für Lisa Piller hängt diese Beobachtung definitiv damit zusammen, dass Urlaub im eigenen Land durch die Reiseeinschränkungen in der Pandemie en vogue wurde. „Die, die Urlaub mit Übernachtungen machen wollten, sind meist in Deutschland geblieben. Und davon hat das Altenburger Land profitiert.“ Das zeigt sich auch im prozentualen Anteil ausländischer Reisender, deren Weg in die Skatstadt führte: Nur 990 der 18 387 Gäste kamen aus dem Ausland, der Großteil davon aus Europa.

In der Statistik fällt auf, dass die Übernachtungen im Jahr 2020 in den größeren Städten wie Gera, Jena oder Erfurt teils fast um die Hälfte eingebrochen sind, also stärker als im Altenburger Land. Lisa Piller hat dafür diese Erklärung: „Die Statistik unterscheidet nicht zwischen gewerblichen oder touristischen Übernachtungen. Das heißt, wenn viele Monteure im Landkreis übernachten mussten, schlägt sich das in der Statistik trotzdem nieder, auch wenn es keine touristische Übernachtung war.“

Bedarf an Betten ist da, Kapazitäten fehlen

Auch wenn die Nachfrage nach Hotels oder Ferienwohnungen im vergangenen Jahr weit unter dem Normalmaß lag, betont Lisa Piller: „Grundsätzlich gibt es zu wenige Angebote, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis.“ Wie im vergangenen Jahr festgestellt, wäre der Bedarf an mehr Betten da, die Kapazitäten fehlten jedoch. Vor allem mit Blick auf einen touristischen Aufschwung, sobald Lockerungen möglich werden. Dasselbe gelte für die Gastronomie. „Und da habe ich Bauchschmerzen, dass vielleicht die ein oder andere Gaststätte ihre Türen nach dem Lockdown nicht mehr öffnen kann. Bei manchen klemmt es mit den Überbrückungshilfen total, sodass sie nicht mehr alle Rechnungen bezahlen können.“ Die Situation sei nicht zu beschönigen.

Outdooraktivitäten waren stark gefragt

Ein Bereich, den die Statistik des Landesamtes für Statistik nicht erfasst, ist das Camping. Genau dieser Bereich lief jedoch wieder stark an, als das Verreisen wieder möglich wurde. „Camping hat geboomt. Das hat auch der Erholungspark Pahna gemerkt“, erinnert sich Piller. Genau wie alle anderen Outdooraktivitäten, die stärker angefragt waren: Radtouren, Wanderwege, Führungen im Freien. Das Gruppengeschäft sei jedoch nahezu komplett eingebrochen, weil man zumeist nur im kleinen Kreis verreisen konnte. Der Tagestourismus erfuhr laut Lisa Piller dagegen einen Aufschwung. Aus Jena, Chemnitz oder Erfurt kamen Ausflügler, blieben aber nicht über Nacht.

Wie 2020 für den Tourismus endete, fing auch 2021 an. „Es war nicht schön. Und es ist noch nicht wieder schön“, so Piller. Die Unsicherheit sei merklich größer als im Anfang der Pandemie. „Im vergangenen Jahr haben die Leute ihren Urlaub vielleicht um ein paar Wochen verschoben. Jetzt buchen sie gar nicht erst, weil die Planbarkeit fehlt.“

Von Katharina Stork