Katholische Pfarreien im Altenburger Land verschmelzen zu neuer Gemeinde

Altenburg

Es ist ein großer Schritt, der den Katholiken im Landkreis Altenburger Land am Sonntag bevorsteht. Die beiden bislang eigenständigen Pfarreien Altenburg-Schmölln und Rositz mit Lucka und Meuselwitz werden in einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr in der Katholischen Kirche Altenburg, Frauengasse 24, zu einer einzigen Pfarrei zusammengelegt.

„Der 12. Januar wird ein historisches Datum sein“, erklärt Gemeindemitglied Johannes Ungvári. „Es wird eine Gemeinde neu gegründet, in der die bisherigen Gemeinden aufgehen.“ Die neue Pfarrei mit Sitz in Altenburg wird den Namen „Erscheinung des Herrn Altenburg“ tragen.

Mitgliederzahlen sinken

Bereits seit Jahren verzeichnen die katholischen Gemeinden einen Schwund ihrer Mitglieder. Überalterung und Wegzug wegen fehlender beruflicher Perspektiven sind die Hauptgründe. In der S-Bahnanbindung und Nähe zu Leipzig sieht Pfarrer Konrad Köst indes wieder eine gewisse Chance für Altenburg, einwohnermäßig etwas zu wachsen. Nicht jeder möchte in der Großstadt, in der er arbeitet, auch wohnen.

Der Prozess des Zusammenwachsens der beiden Pfarreien ist ein langer gewesen – und wurde bereits seit 2012 vorbereitet. Pfarrer Köst ist es wichtig, dass künftig niemand hinten runterfällt: „Wir müssen uns um die kleinen Gemeinden kümmern.“ Die sollen zum Beispiel weiterhin ihre eigenen Kirchweihfeste begehen, auch wenn sie nicht mehr eigenständig sind. Gemäß dem Spruch „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ werde nur zentralisiert, was wirklich Not tue.

Seelsorge für 2212 Mitglieder

Die Neugründung ist auch ein Verwaltungsakt und schafft gestraffte Strukturen. So ist nur noch für eine einzige Gemeinde die Buchhaltung nötig, auch wenn diese entsprechend reichhaltiger ausfällt. Die neue Pfarrei Altenburg zählt künftig 2212 Mitglieder, deren seelsorgerische Betreuung in den Händen von Pfarrer Köst und einem Pastoralteam aus allen bisherigen Pfarrern und der Gemeindereferentin liegt. Alle sind dann für alles zuständig, gemäß ihrem Beruf natürlich. „Es gibt erst mal keinen Grund, irgendetwas abzuschaffen“, versichert Konrad Köst.

Nach dem Neugründungsgottesdienst, der am Sonntag um 10 Uhr beginnt, sei jeder Interessierte zum Mittagessen und zur anschließenden Feier ins beheizte Festzelt auf dem Vorplatz der Katholischen Kirche eingeladen.

Von Dana Weber