Katrin Göring-Eckardt diskutiert mit Altenburger Kulturbranche

Altenburg

Die Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckart traf sich am Freitagnachmittag mit Altenburger Künstlerinnen, Künstlern und Kulturschaffenden im OpenLab, um über deren Sorgen und Probleme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu sprechen und Lösungsmöglichkeiten zu erörtern.

Weniger Bürokratie

Der erste nötige Schritt, auf den sich alle Beteiligten einigen konnten: Soforthilfen und Fördermittel für die Kulturbranche müssen schneller und weniger bürokratisch verfügbar werden. Musiker Manuel Schmid hatte mit seiner Band Stern Meißen in diesem Jahr mehr als 70 Konzerte geplant, die allesamt abgesagt werden mussten. Die Fördermittelbeantragung oder der Kontakt mit der Arbeitsagentur sind für ihn aktuell aber viel umständlicher, als sie sein müssten: „Viele Leute verstehen einfach nicht, wie wir arbeiten!“

Anzeige

Laut Musikerkollege Marek Arnold stehen viele Künstler momentan vor einem großen Scherbenhaufen: „Du hast für dieses Jahr 70 Auftritte organisiert und denkst, das wird dein Jahr. Und dann wird plötzlich alles abgesagt.“ Insbesondere nebenberuflich Selbstständige wie die Altenburger Tanzpädagogin Anja Losse fallen durch das Raster, weil die meisten Finanzspritzen auf Hauptberufler ausgelegt sind.

Museen und Theater unter Druck

Auch an den großen Altenburger Kulturstädten ist die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Während das Lindenau-Museum laut Direktor Roland Krischke glücklicherweise den idealen Zeitpunkt für die Renovierung abgepasst hatte, musste das Schlossmuseum zwischenzeitlich mit 20 Prozent seiner üblichen Besucherzahlen vorlieb nehmen.

Auch am Theater sind viele freie Mitarbeiter in Bedrängnis, erklärt Chefdramaturg Felix Eckerle. Er hofft, dass den Kulturschaffenden die vorhandenen Fördermittel nicht auch irgendwann gestrichen werden, etwa wegen mangelnder Systemrelevanz ihres Berufs.

Erste Lösungsansätze sind da

Göring-Eckardt und ihre Partei fordern als Lösung einen „Künstlerlohn“ in Höhe von etwa 1200 Euro, der Kulturschaffenden zumindest eine Grundsicherung bieten soll. Außerdem brachte die Politikerin die Schaffung eines Ansprechpartners ins Spiel, der helfen soll, sich durch den Dschungel an Fördermöglichkeiten zu kämpfen und überhaupt erst einmal die passenden Hilfen zu finden.

Am allermeisten hofft Göring-Eckardt aber, dass die Kulturschaffenden ihre künstlerischen Tätigkeiten wegen der Pandemie nicht an den Nagel hängen: „Es wäre schrecklich, wenn wir in ein, zwei Jahren aufwachen und zwei Drittel unserer Kulturbranche nicht mehr da sind“, findet sie. „Ich will nicht einfach sagen ,Haltet durch!‘, das wäre Quatsch“, findet die Politikerin. „Was ich aber sagen will, ist, dass wir euch wirklich brauchen. Die Großen genauso wie die Kleinen.“

Von Robin Knies