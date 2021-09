Altenburg

Thomas Beinert ist zufrieden. Erst in der Nacht zum Freitag hatte der Vertrauensmann seine Kolleginnen und Kollegen im Kaufland Altenburg-Nord über die geplante Arbeitsniederlegung informiert, die Punkt 10 Uhr begann. Als es soweit war, standen 21 Streikende vor dem Eingang des Supermarktes. „Mit solch einer Beteiligung in so kurzer Zeit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Beinert der LVZ, der selbst seit 2004 bei Kaufland in der Warenverräumung arbeitet.

Die große Einkaufseinrichtung in Nord ist am Freitag einer von 25 Betrieben der Unternehmensketten Kaufland, Edeka, Ikea, H&M, Aldi und Primark, die in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt bestreikt werden. Deshalb sind auch einige Angestellte aus Zeitz nach Altenburg gekommen. Anlass ist der Ende Mai ausgelaufene Tarifvertrag und die danach begonnenen Verhandlungen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit dem Arbeitgeberverband und dessen Angebot einer Lohnsteigerung von zwei Prozent im ersten Jahr und weiteren 1,4 Prozent im zweiten.

Nur 15 Prozent der Betriebe sind tarifgebunden

„Das ist uns zu wenig“, sagt Verdi-Sekretär Ronny Streich. Die Verdi-Forderungen lauten 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro pro Monat, die vor allem für die unteren Entgeltgruppen wichtig sind. Außerdem soll niemand mehr unter 12,50 Euro pro Stunde arbeiten. Zusätzlich strebt Verdi an, dass endlich alle Unternehmen im Einzelhandel tarifgebunden sind. Im Moment sind dies deutschlandweit nur ein Drittel, im Osten sogar nur 15 Prozent, darunter Edeka, Rewe, Diska, Norma, Kik, die Ein-Euro-Märkte und Mäc Geiz, erklärt Streich.

Wegen der bis 22 Uhr andauernden Arbeitsniederlegung fehlen 21 Kolleginnen und Kollegen im Kaufland-Nord an diesem Freitag. Das bedeutet Warteschlangen, Regale, die nicht mehr befüllt werden – und unzufriedene Kunden. Denn während Supermarkt-Angestellte in ihren gelben Westen vor dem Eingang stehen, strömen am Freitag unentwegt Menschen in den Markt, ist der Parkplatz nahezu gefüllt. „Dass die Kunden sauer sind, nehmen wir in Kauf“, sagt Streich. „Uns bleibt nichts weiter übrig.“

„Steuerzahler zahlen Kaufland-Löhne“

Das meint auch Thomas Beinert. Er weiß noch mehr darüber, was bei Kaufland aus seiner Sicht schief laufe, außer den zu geringen Löhnen. „Wir erfahren keinerlei Wertschätzung, es gibt kein Dankeschön, dafür Überstunden ohne Ende.“ Dazu komme ein hoher Krankenstand, weil die Personaldecke viel zu dünn sei. „Wir wollen endlich mehr Leute, mindestens 20!“, fordert Beinert. Im Moment zählt Kaufland Nord 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings sei ein Gutteil davon nur geringfügig beschäftigt, zwischen 11 und 19 Wochenstunden. „Davon kann keiner leben!“ Die meisten gingen deshalb ins Arbeitsamt zum Aufstocken. Beinert ist sauer: „Es kann doch nicht sein, dass der Steuerzahler den reichen Supermarkt-Besitzern die Löhne seiner Mitarbeiter zahlt.“

Von Jens Rosenkranz