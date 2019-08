Altenburg

Der Kaufland-Markt in Altenburg-Nord ist in der Nacht zum Dienstag einmal mehr von Einbrechern heimgesucht worden. Wie die Polizei auf OVZ-Anfrage mitteilte, versuchten gegen Mitternacht zwei bislang unbekannte Personen, in den Markt in der Kauerndorfer Allee einzudringen. Inwieweit ihnen das tatsächlich gelang, steht aktuell noch nicht fest, ist Gegenstand der Ermittlungen. Allerdings hinterließen die Täter großen Schaden. Laut Polizei übten die Unbekannten massive Gewalt gegen die Tür aus, rissen sie aus der Verankerung, zerstörten Scheiben.

Ein Zeuge hatte den Einbruchsversuch mitbekommen und die Polizei gerufen, die kurz nach Mitternacht den Tatort erreichte. Anwohner berichten von einem großen Polizeiaufgebot in der Kauerndorfer Allee. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu den Tätern und dem Geschehen vor Ort geben können. Sie mögen sich bei der Altenburger Polizei unter 03447 4710 melden.

Von Kay Würker