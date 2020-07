Um das Sperrmüll-Problem in Altenburg lösen zu können, hat Landrat Uwe Melzer (CDU) während einer Stadtratssitzung Gebührenerhöhungen nicht ausgeschlossen. Damit würden die Bürger in Sippenhaft für das Müllchaos genommen, kritisierte das Pro Altenburg. Doch wie sehen die Lösungsmöglichkeiten nun aus, die am Donnerstag angesprochen wurden?