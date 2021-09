Kegel-Bronze für Schmöllnerin Vanessa Geithel: „Das schönste Gefühl ist es, wenn man angefeuert wird“

Schmölln

Olympia ist vorbei, für Schmölln gab es vergangene Woche dennoch eine Medaille. Es wurde Bronze im slowenischen Kranj. Die Gewinnerin: Vanessa Geithel aus der Knopfstadt. Die 16-Jährige konnte sich im Tandem mit ihrem Teammitglied Fabi Zimmermann das Edelmetall sichern. Geithel kegelt – und das mit ziemlichen Erfolg.

„Ich bin schon immer mitgegangen“, erzählt Vanessa Geithel, zurück in Schmölln, über ihre Anfänge mit der Kugel. „Papa und Opa kegeln, ich bin damit aufgewachsen.“ Heißt: Schon früh stellte sich Geithel an die Bahn, mittlerweile trainiert sie dreimal in der Woche. Das geht mit Disziplin. Vanessa Geithel hat die Schule beendet, für die WM hatte sie daher gut Zeit. Allerdings will sie jetzt ihr Fachabitur beginnen. Dann heißt es, den Alltag strukturieren. Ihr fehlt nichts, aber natürlich sei es mit ihren Freunden anders, wenn Vanessa zum Training muss und sie nicht. Dazu kommt: Kegeln – das ist nicht der gewöhnlichste Sport.

Vanessa Geithel kegelt im Nationalkader

„Wenn ich das erzähle, dann gibt es manchmal Freunde und Freundinnen, die da gar nichts mit anfangen können, die sagen, das sei kein richtiger Sport. Aber wenn sie es dann selber mal ausprobiert haben, dann merken sie schnell, wie anstrengend es ist“, erzählt Geithel. „Ich mache das alles für den Sport.“ Das Training ist wichtig. Da werden schonmal 400 bis 500 Wurf gemacht. Zum Vergleich: Im Wettkampf sind es 120. „Das geht eher auf die Beine“, sagt Geithel zur körperlichen Belastung.

Sie geht schwimmen und laufen. Ansonsten hat sie Muskelkater. Übrigens: Weil sie im Nationalkader spielt, durfte Vanessa Geithel auch während Corona in die Hallen. Trainiert hat sie aber trotzdem weniger. „Es war schon blöd. Ich darf und andere nicht“, begründet sie das.

Die ganze Familie ist sportbegeistert

An ihrer Stimme hört man ihre Leidenschaft. Die Begeisterung braucht es wohl, denn auch an den Wochenenden sind Geithels oft unterwegs, fürs Kegeln. „Und wenn das mal nicht so ist, dann steht bestimmt was anderes an“, sagt Vanessa Geithel und lacht. Sie seien eine sportbegeisterte Familie, ergänzt ihr Vater, Sven Geithel. Er selbst kegelt beim KSC Turbine Schmölln. „Da macht man das gerne“, sagt er.

Geithel ist gut in dem, was sie tut. „Vanessa spielt auch schon Bundesliga“, wirft ihr Vater ein. Mit ihren 16 Jahren sei sie damit außergewöhnlich jung in der Liga. Geithel spielt für den SV Blau Weiß Auma in der 1. Bundesliga 120 Wurf. Sie war außerdem schon Landesmeisterin, im Landkreis Altenburger Land wurde sie zur Nachwuchssportlerin des Jahres 2019 gewählt. Und jetzt ist da noch die WM-Medaille.

Die U18-Mannschafts-Weltmeisterschaft fand vergangene Woche in Slowenien statt. Aus ganz Deutschland qualifizierten sich fünf Mädchen und fünf Jungen dafür. Vanessa Geithel gehörte zum Team. Nach Kranj allerdings reiste sie ohne ihre Familie, die sonst immer mit dabei ist. Wegen Corona blieb die dieses Mal in Schmölln. Verpasst haben sie aber nichts, auch nicht Vanessas Bronze-Spiel. „Wir hatten zum Glück eine Liveübertragung“, erklärt Sven Geithel. „Da haben wir einen Beamer aufgebaut und mit der Familie zugeguckt.“ Public-Viewing im kleinen Format.

Ungarn 2023 ist das nächste Ziel

Vergangene Woche war Vanessa Geithels Plan voll. Mit der Mannschaft kegelten sie sich auf Rang fünf. Dann folgte Tandem. Dabei spielen je ein Mädchen und ein Junge aus einer Mannschaft im Team gegen die Teams der anderen Nationen. Hier wurde es Bronze. Weil Geithel sich über das Turnier gut aufstellte, konnte sie noch im Einzel antreten. „Da war ich dann schon aufgeregt“, sagt Geithel. Sie wurde zehnte. Für die erste Weltmeisterschaft doch eine gute Bilanz, oder? „Naja, ich muss schon sagen, ich bin zufrieden. Aber natürlich auch ein bisschen enttäuscht.“ Sie will es nochmal versuchen. 2023 ist die nächste U18-WM, dann in Ungarn. Dort könnte sie wieder antreten. „Und ein relativ großes Ziel ist die Weltmeisterschaft 2027 in Altenburg. Das wäre mein letztes Jahr U23.“

Auch wenn Geithel an der Bahn letztendlich alleine steht – Kegeln ist Mannschaftssport. „Das schönste Gefühl ist es, wenn man angefeuert wird. Wir haben uns bei der WM die Seele aus dem Leib geschrien, und wenn man dann noch eine Medaille bekommt...“, schwärmt sie.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein bisschen was von diesem Gefühl gab es zurück in Schmölln, nach der WM. Am Sonnabend wurde für sie und Teamkollegin Fiona Karl eine Party organisiert. Vorbei kam Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade. Und er hatte etwas besonders für Geithel. Sie durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Von Vanessa Gregor