Kehrmaschinen-Unfall könnte in Schmölln zum Politikum werden

Der Kauf einer neuen Kehrmaschine ist an sich nichts besonders. In Schmölln könnte er zu einem Politikum werden. Anlass dafür ist, warum das neue, rund 219 000 Euro teure Fahrzeug kürzlich überhaupt angeschafft werden musste. Das alte Gerät war bei einem Unfall am 31. August zu Schrott gefahren worden. Im Polizeibericht stand, dass die Kehrmaschine um 8.35 Uhr in der Crimmitschauer Straße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve den Bordstein touchierte, ins Schleudern kam und gegen einen Baum prallte. Der 37-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An der Kehrmaschine entstand Totalschaden (OVZ berichtete).

Fahrzeug schrammt über Fußweg und die Böschung hoch

Mittlerweile hat sich herausgestellt, wie der Unfall zustande kam. Danach wurde der Fahrer als freiwilliger Feuerwehrmann zu einem Einsatz gerufen, als er gerade eine Straße in einem Ortsteil, also außerdem des Stadtgebietes reinigte. Für die Fahrt zum Depot in Schmölln nutzte der Mann die Kehrmaschine und muss dabei ganz offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit die stark abschüssige Crimmitschauer Straße abwärts gefahren sein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein über zehn Tonnen schweres Fahrzeug, schrammte über einen Fußweg eine Böschung hinauf und prallte dort gegen einen Baum. Von einer überhöhten Geschwindigkeit geht auch der Polizeibericht aus.

Zum Glück wurde dabei kein Fußgänger verletzt – dieser Fußweg wird vom Neubaugebiet Heimstätte zum Stadtzentrum und zurück sehr rege genutzt.

Die Spuren auf dem Fußweg und der Böschung sind noch zu sehen, wo die Kehrmaschine Ende August stadteinwärts unkontrolliert gegen einen Baum prallte. Quelle: Jens Rosenkranz

Somit stellt sich nun auch für einige Stadträte die Frage, ob hier grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Das wurde nach einer nicht öffentlichen Sitzung kürzlich deutlich. Denn dort wurde die damit zusammenhängende Frage aufgeworfen, ob die Neuanschaffung zu 100 Prozent vom Steuerzahler bezahlt werden muss oder ob eine Haftung geltend gemacht wird. Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) will sich zu dem Unfall, seinen Gründen und den Folgen nicht äußern, weil dies ein laufendes Verfahren sei. Auch wolle er zunächst den Fahrer anhören, der nach seinem Unfall und den Verletzungen noch in der Rehabilitation weilt, sagte Schrade der OVZ.

Wehr hatte genügend Fahrer für Notfall-Einsatz

Daneben wird klar, dass die Raserei mit der Kehrmaschine zum Depot auch aus Feuerwehr-taktischer Sicht keinen Sinn machte und ganz und gar unnötig war. Bei der Alarmierung der sogenannten kleinen Rufgruppe der Schmöllner Wehr klingeln bei 16 Kameraden die Piepser, wovon acht ein Feuerwehr-Fahrzeug lenken können. Der Kehrmaschinenfahrer wäre nicht gebraucht worden. Der Einsatz der Wehr fand an jenem Vormittag auf der Autobahn 4 statt, wo eine ausgelaufene Flüssigkeit beseitigt werden musste.

Unfallmaschine wurde verkauft

Der zuständige Stadtratsausschuss hat derweil den Kauf einer neuen Maschine beschlossen. Den Zuschlag erhielt ein Fahrzeug der Faun Umwelttechnik GmbH im nordrhein-westfälischen Herne. Die Besonderheit besteht darin, dass die Kehrmaschine nur über einen Verbrennungsmotor verfügt, der über die Hydraulik zugleich Fahrantrieb und Antrieb für die Kehraggregate ist. Durch den hydrostatischen Antrieb und das verwendete Umluftsystem für die Aufnahme des Kehrgutes wird laut Herstellerangaben die Lärmbelastung reduziert und die Feinstaubbelastung um bis zu 70 Prozent gesenkt. Die Unfall-Maschine wurde mittlerweile verkauft – für 11 000 Euro.

