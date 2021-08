Kein Durchkommen mehr: Bundesstraße 93 bei Altenburg ist jetzt voll gesperrt

Serbitz/Windischleuba

Stutzen, stoppen, wenden: Autofahrer auf der Bundesstraße 93 nördlich von Altenburg werden seit Montag jäh ausgebremst. Die Hauptverkehrsader Richtung Borna ist wegen Bauarbeiten in der Ortslage Serbitz voll gesperrt (die OVZ berichtete). Die offizielle Umleitung führt über die Bundesstraße 7 gen Frohburg, Neukirchen und zurück nach Thräna.

Mancher Motorisierte versuchte es zu Wochenbeginn dennoch, irgendwie noch durch die Baustelle zu kommen, einige wurden wohl auch überrascht. Doch die Bauarbeiter machten gleich am Montagmorgen Ernst und begannen, in Serbitz den Asphalt abzufräsen. So blieb Pkw-Fahrern nur das Wendemanöver oder ein Schleichweg. An letztgenannter Variante scheiterten jedoch mehrfach Lkw-Fahrer, die dann in Fockendorf mühsam wenden mussten. Das Ganze unter den Augen der Polizei, die bereits am Morgen Präsenz zeigte.

Umleitungsstrecke überschwemmt

Glück für die Verkehrsplaner: Wenigstens die Umleitungsstrecke war am Montag befahrbar. Hätte die Sperrung in Serbitz schon in der Vorwoche begonnen, wäre am Wochenende das Chaos programmiert gewesen, denn auch die B 7 war zeitweise dicht. Unfreiwillig. Die Pleiße hatte in Höhe Windischleuba mal wieder ihr gut gefülltes Bett verlassen und flutete die B-7-Senke neben der Brücke.

Zwei-, dreimal pro Jahr komme das vor, wenn größere Regenmengen niedergehen, berichtet Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth (CDU). „Diesmal passierte es in der Nacht zum Sonntag. Erst am Sonntagvormittag wurde die Bundesstraße wieder freigegeben.“ Gebannt werde die Überflutungsgefahr erst, wenn im Zuge der Autobahnanbindung auch die Brücke neu gebaut wird – höher und länger. Doch das dauert noch Jahre.

